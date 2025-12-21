Ciudad presentó un auto especial con el que controlarán automáticamente el pago del estacionamiento medido

La Municipalidad de Ciudad adelantó la implementación de un sistema para mejorar el control del pago del estacionamiento medido digital . Se realizará mediante la patrulla de un pequeño móvil eléctrico que cuenta con una cámara, la cual distingue patentes y verifica en simultáneo si el usuario inició o no el servicio.

La medida está en etapa de desarrollo y fue presentada este domingo por el intendente Ulpiano Suarez , mediante un video publicado en la cuenta oficial del municipio.

Allí, explicó que el sistema surge de una colaboración con la Universidad Nacional de La Plata y que el mecanismo será probado tanto en esa ciudad como en Mendoza. Con la diferencia que en nuestra provincia será sustentable, ya que lo implementarán con un pequeño móvil eléctrico.

Funciona con una cámara que está incorporada a un sistema específico para detectar las patentes entre los usuarios del sistema SEM Mendoza, el cual -según el intendente- ya tiene más de 80 mil. "A través de un software que tiene la cámara el auto controlador va a ir realizando el chequeo de las patentes de aquellos que han iniciado o no el estacionamiento", explicó el fiscalizador de la Secretaría de Hacienda, Federico González. Además, permite registrar otro tipo de incidentes.

El móvil eléctrico que presentó Ciudad y con el cual pretenden modernizar el estacionamiento medido

Por otro lado, revelaron que la primera etapa de prueba se implementará en calle Sarmiento, donde por ahora no hay tránsito ya que se encuentra en remodelación.

De hecho, informaron que en el marco de estas remodelaciones pretenden incorporar un sistema de cámaras de parking urbano con inteligencia artificial, mediante las cuales se podrá chequear en tiempo real la disponibilidad de espacios de estacionamiento a través de la misma aplicación y en cartelería digital. Es decir, pretenden que el usuario pueda saber antes de llegar a la calle si tiene lugar para estacionar.

El operativo especial para las Fiestas de Fin de año

Por otro lado, desde hace días el Estacionamiento Medido Digital de la Ciudad de Mendoza viene funcionando con un operativo especial por las Fiestas de Fin de Año en el marco del programa "Navidad y Reyes Sin Vueltas".

Desde el 15 de diciembre y hasta el 6 de enero -excluyendo domingos y feriados- se incorporan de manera excepcional dos arterias donde no se puede estacionar habitualmente: San Martín (vereda oeste) desde Godoy Cruz hasta Montevideo; y Patricias Mendocinas (vereda este) desde Godoy Cruz hasta Pedro Molina. Se suman al sistema tradicional de estacionamiento medido mediante el uso de tarjetas.

De lunes a viernes -sin feriados- de 8 a 20, los sábados de 8 a 13, y los días 24 y 31 de diciembre de 8 a 13 h.

La medida tiene como objetivo acompañar el incremento de la actividad comercial propio de esta época del año, facilitando el acceso al centro y contribuyendo al ordenamiento del tránsito.