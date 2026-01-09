Cierre parcial en el aeropuerto de Ezeiza por obras: hasta cuándo habrá vuelos afectados

Este viernes, el Aeropuerto Internacional de Ezeiza interrumpirá parcialmente sus operaciones por tareas de mantenimiento programadas. Así lo informaron la Administración Nacional de Aviación Civil ( ANAC ) y Aeropuertos Argentina , concesionario de la terminal aérea. Durante ese período se suspenderán los arribos y despegues en ambas pistas.

De acuerdo con el comunicado oficial de la ANAC , el cierre parcial del Aeropuerto de Ezeiza tendrá lugar este viernes 9 de enero entre las 13:55 y las 17:40 .

El cierre temporal afectará a un total de 41 vuelos , según datos difundidos por la ANAC . La medida fue adoptada “por razones de fuerza mayor”, aunque las autoridades aclararon que las tareas fueron previamente consensuadas con las aerolíneas, el operador aeroportuario y las autoridades correspondientes.

La franja horaria seleccionada corresponde al momento de menor actividad diaria del aeropuerto , con el objetivo de reducir el alcance del impacto. La mayoría de los servicios comprometidos involucran conexiones nacionales y regionales de corto alcance .

En ese contexto, algunos de los vuelos serán redirigidos hacia el Aeroparque Jorge Newbery.

Cómo saber si mi vuelo está afectado por la medida

Las autoridades recomendaron a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos y, en caso de dudas o necesidad de información, contactar directamente a la compañía aérea correspondiente.

Las obras estarán a cargo de Aeropuertos Argentina y se realizarán con carácter preventivo. El comunicado oficial señala que la intervención se lleva a cabo “de manera inmediata y preventiva, con el fin de mitigar eventuales afectaciones mayores a la operación aeroportuaria, asegurando la continuidad del servicio en condiciones adecuadas”.

La ANAC no detalló el motivo específico de la intervención. Sin embargo, el anuncio ocurre pocos días después de un incidente ocurrido en Aeroparque Jorge Newbery. En ese caso, el desprendimiento de asfalto en la pista provocó la interrupción de las actividades por aproximadamente tres horas y generó demoras y cancelaciones en más de 70 vuelos.