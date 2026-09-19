Cierra el paso a Chile y se espera su reapertura para el lunes

Las autoridades informaron que el paso a Chile se encuentra cerrado desde las 14. El lunes habrá una reunión para evaluar la reapertura.

Este sábado, las autoridades de alta montaña confirmaron el cierre del paso a Chile para todo tipo de vehículos debido al pronóstico de mal tiempo que rige en la zona. Sin embargo, confirmaron que el lunes se realizará una reunión para evaluar la reapertura debido a las perspectivas favorables en las condiciones climáticas.

Según informaron, a las 12 horas se cerraron las barreras en Uspallata, mientras que a las 14 se cerró el Sistema Integrado Cristo Redentor. Las imágenes compartidas por las autoridades confirmaron que alrededor de las 12:30 no quedaban vehículos en el paso fronterizo.

A su vez, confirmaron que el turismo interno se encuentra habilitado hasta el ingreso al Túnel internacional.

Las autoridades de alta montaña informaron el cierre del paso a Chile. Osvaldo Valle Cómo estará el tiempo en alta montaña Para este sábado, se espera cielo nublado en el sector sur, con precipitaciones débiles a partir del mediodía. "Desde las 15 la zona de precipitaciones se ampliará, abarcando prácticamente toda la alta montaña, con aumento de intensidad especialmente en el sector sur. Esta situación se prolongará durante todo el sábado y hacia el domingo que continuará el mal tiempo, con precipitaciones moderadas a fuertes en toda la alta montaña", señala el parte oficial.

El lunes mejora el tiempo en alta montaña Las autoridades confirmaron que el próximo lunes, cerca de las 7 de la mañana, se realizará una reunión entre las coordinaciones para establecer las medidas correspondientes y evaluar la reapertura del paso.