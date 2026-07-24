Cerrarán la Autopista Dellepiane para instalar una pasarela: por cuánto tiempo será el corte

La Autopista Dellepiane permanecerá completamente cerrada en ambos sentidos durante 24 horas para permitir la instalación de una nueva pasarela peatonal. La interrupción del tránsito comenzará este sábado 25 de julio a las 15 y finalizará el domingo a la misma hora.

Según informó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), durante el operativo, todos los vehículos deberán circular obligatoriamente por las colectoras entre la avenida Argentina y Escalada.

Como alternativa para quienes deseen evitar la zona afectada, se recomendó utilizar la Autopista Perito Moreno para conectar la Autopista 25 de Mayo con la avenida General Paz.

La nueva estructura será emplazada a la altura de la calle Albariño y permitirá vincular de manera segura ambos lados de la autopista, además de facilitar el acceso a la futura estación central del Metrobús. Contará con rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y de quienes circulen con cochecitos para bebés.

El montaje requerirá una grúa de gran porte para colocar las dos vigas principales de la pasarela, cada una con un peso cercano a las 150 toneladas y dimensiones de 25,8 metros de largo por 4,5 metros de ancho.

Transformación de la Autopista Dellepiane

La obra forma parte del proyecto de transformación de la Dellepiane en la primera "Autopista Parque" de la Ciudad. El plan contempla nuevas pasarelas peatonales, un corredor exclusivo para colectivos, la construcción de un parque lineal de cuatro kilómetros, mejoras en los accesos y colectoras, además de trabajos hidráulicos destinados a reducir el riesgo de anegamientos en la zona.

Según datos oficiales, la iniciativa beneficiará a unos 200 mil vehículos que circulan diariamente por ese corredor vial, además de mejorar la conectividad y los tiempos de viaje para miles de usuarios del transporte público.