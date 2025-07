Caso Pablo Ghisoni: qué es la polémica alienación parental

Además, recomendó: “Escuchar y validar las denuncias de las progenitoras denunciantes, descartando argumentaciones basadas en teorías científicamente descalificadas como el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), la Co-construcción, el ‘lavado de cerebro’ y otros similares”.

En Mendoza, la Cámara de Diputados adhirió a los argumentos del documento del organismo nacional y la declaración fue avalada por todas las fuerzas políticas.

Voces a favor

En Argentina, existe el Centro de Estudios en Alienación Parental (CEAP), una institución dedicada a la investigación interdisciplinaria, divulgación y promoción de políticas relacionadas con el fenómeno de la alienación parental.

La entidad aborda esta problemática desde los enfoques legal, psicológico y psiquiátrico, y está conformada por profesionales y expertos de Argentina, México y Estados Unidos. Además, cuenta con el apoyo y la participación de organizaciones de madres y padres que han sido afectados por situaciones de alienación parental.

Para este centro, la alienación parental es una disfunción familiar que se caracteriza por el intento por parte de un progenitor, de interrumpir el vínculo entre un hijo y el otro progenitor, utilizando diversas estrategias. Estas incluyen la colonización psíquica del niño para desacreditar la imagen del padre o madre que intentan excluir, mediante tácticas tales como: la implantación de memorias falsas o distorsionadas, la inducción de miedos y la promoción de sentimientos negativos injustificados hacia el otro padre.

El caso Ghisoni

El lunes, Tomás Ghisoni confesó que denunció falsamente por abuso sexual a su padre, Pablo Ghisoni. Ahora, Tomás reveló que todo fue una mentira y habló de la manipulación de su madre. “Cuando era adolescente acusé falsamente a mi padre de algo gravísimo. Lo más difícil de admitir es que sostuve esa acusación por más de 10 años. Hace dos meses empecé a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira”, dijo en el video.

“Con los años empecé a ver cosas que no me cerraban. Fue un proceso que llevo meses, años, hasta que algo dentro de mi quebró y entendí que la historia que había defendido con tanta fuerza no era cierta. No fui abusado, no fui una víctima de mi padre, pero si fui manipulado. Fui víctima de un entorno que me enseñó a repetir un relato”, agregó.

Declaraciones de Andrea Vázquez

El obstetra Pablo Ghisoni se separó de la madre de sus hijos, Andrea Vázquez, en 2009. Después, hubo una disputa judicial por la tenencia de los hijos y en 2012, un juez ordenó que los tres chicos vivieran con el padre.

Dos años más tarde, en 2014, los dos hijos menores denunciaron a su padre por un supuesto abuso sexual, por lo que volvieron a vivir con su madre. El hijo mayor se quedó viviendo con el padre. Tras cumplir con tres años de prisión preventiva, Pablo Ghinosi recuperó su libertad en 2017. El juicio oral se llevó a cabo en agosto de 2023 y concluyó con la absolución del acusado.