Caso elefanta Kenya: el santuario está al borde del cierre por la muerte de animales

El santuario de elefantes de Brasil está en la mira de las autoridades ambientales después de la muerte de la elefanta Kenya . Actualmente, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Mato Grosso prohibió que entren más elefantes al predio y le dio 60 días al santuario para explicar las causas de las muertes de Kenya y Pupy .

Tras la muerte de la elefanta Kenya el mes pasado, se levantó en las redes sociales una ola de reclamos y sospechas contra el santuario de elefantes de Brasil que obligaron a las autoridades del predio a dar un informe preliminar de la autopsia.

La elefanta Kenya llegó al santuario de elefantes de Brasil en julio de 2025.

Ante la posibilidad de irregularidades, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables confirmó a medios de Brasil que se estaban investigando las muertes de Kenya y Pupy.

Por su parte, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Mato Grosso decidió prohibir el ingreso de nuevos elefantes al predio y le dio 60 a las autoridades del santuario para explicar los motivos de las muertes de las elefantas.

Además, en el informe el santuario debe poner a disposición de las autoridades los documentos que acrediten que se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad y los estándares éticos para el manejo de grandes animales.

Kenya y Pupy comparten un baño en el barro en Brasil Kenya y Pupy comparten un baño en el barro en Brasil Santuario de elefantes

El comunicado de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Mato Grosso

Según los medios de comunicación de Brasil, la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Mato Grosso dio a conocer un comunicado oficial. "La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Mato Grosso (Sema-MT) suspendió provisionalmente la licencia de operación del Santuario de Elefantes de Brasil, impidiéndole recibir nuevos animales hasta que se esclarezcan los hechos", dice el comunicado que se emitió el 23 de diciembre de 2025.

"La empresa cuenta con licencias y autorizaciones válidas y la suspensión deberá mantenerse hasta que se obtenga y analice la información sobre el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las normas de gestión ética", agrega.

La elefanta Kenya y Pupy en el santuario de Brasil La elefanta Kenya y Pupy en el santuario de Brasil Santuario de elefantes

Inspecciones en el santuario

Por su parte, el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables aseguró en medios locales que el santuario tiene licencia para operar y albergar elefantes.

Además, en los últimos días personal del organismo inspeccionó el predio de Mato Grosso y pudo constatar que el santuario cuenta con estructuras adecuadas y profesionales calificados, como biólogos y veterinarios.

En cuanto a la salud de los elefantes las autoridades indicaron que muchos ejemplares son ancianos y que tienen un largo historial de abandono y cautiverio por lo que no se pueden sacar conclusiones apresuradas sobre las muertes.

"En un principio, no es posible determinar si estos animales fallecidos son (o no) víctimas recientes de maltrato o manejo inadecuado. Sin embargo, las muertes ocurridas no pasaron desapercibidas para la institución y están bajo investigación", dijo el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables en un comunicado.

Kenya en el santuario

La muerte de la elefanta Kenya

El 16 de diciembre murió la elefanta Kenya en el santuario de Brasil en el cual vivía desde julio cuando fue trasladada del exzoológico de Mendoza. Kenya tenía 44 años y fue el último elefante en cautiverio del país. Su traslado significó un cambio de paradigma para la conservación en Argentina.

La necropsia preliminar mostró un mapa del daño del cautiverio en los elefantes. El informe adelantó que había señales de: osteomielitis grave (una infección ósea severa causada por bacterias u hongos que puede invadir la médula ósea), nódulos, úlceras y un gran quiste en el abdomen. Además, encontraron evidencia de tuberculosis en sus pulmones.

Kenya se baña en el cobertizo Kenya se baña en el cobertizo

La muerte de la elefanta Pupy

La elefanta Pupy vivió 32 años en el Ecoparque de Buenos Aires, llegó al santuario de Brasil en abril del año pasado y murió en octubre. Junto a Kenya eran las únicas elefantas africanas del predio de Mato Grosso.

Unos días antes de morir la elefanta Pupy presentó problemas gastrointestinales y el 10 de octubre sufrió un grave cólico que la llevó a un colapso total de su salud. “Ayer se le quitó el apetito otra vez, y en la tarde, cuando defecó, liberó rocas negras, rocas que no son de esta zona. Y después de eso todo cambió. Pupy parecía más débil y estaba un poco más distante con los humanos”, informaron en su momento desde el santuario de elefantes. Después, la elefanta se desplomó y no volvió a pararse.