Caso Agostina Páez: preocupación por el video racista de su padre y la clave jurídica de la defensa

La abogada de Agostina Páez, Carla Junqueira, analizó el impacto del video en el que el padre de su clienta realiza gestos racistas, material que se viralizó en los últimos días, y admitió que la situación genera preocupación por su posible influencia en la opinión pública, aunque descartó efectos jurídicos concretos en la causa que se tramita en Brasil .

En diálogo con MDZ Radio , la letrada sostuvo que la difusión del video “pasa una percepción equivocada a la opinión pública de que Agostina es igual a su papá y es todo lo mismo”, y remarcó que se trata de conductas individuales. En ese marco, describió el impacto personal en su defendida: “imagina que cuando ella se entera del video se quiere morir, no puede creer, además de todo que le ha pasado, tiene que ahora manejar eso también”.

Sobre la presentación de ese material en el expediente, Junqueira fue categórica: “la querella ayer presentó unos alegatos finales extemporáneos, porque es fuera del plazo, con el link para el vídeo”, y explicó que se argumentó que “el vídeo evidencia una falta de aprendizaje e impunidad, y que sería una burla al poder judiciario brasileño”.

Sin embargo, cuestionó la validez de esa maniobra: “estos alegatos extemporáneos no deberían ni siquiera ser considerados por el juez”, y agregó que se trata de “una eventual prueba después de cerrada la fase probatoria, y de una persona ajena al proceso”.

En esa línea, consideró que “se nota que hay mucho oportunismo del otro lado” y rechazó el planteo económico impulsado por la querella: “pide 50 mil dólares por víctima, lo que es un disparate total porque la jurisprudencia brasileña […] ya se consolidó en el sentido de que indemnización […] no puede pasar de 5 mil dólares”.

Además, insistió en que el video del padre no debería tener impacto judicial: “no creo que el juez vaya a considerar este video, porque jurídicamente sería un error, ya que la responsabilidad penal es individual”.

Estrategia jurídica y estado actual del proceso

Respecto de la estrategia de defensa, Junqueira detalló que el eje está puesto en el análisis de las pruebas y en relativizar la cantidad de damnificados: “pruebas en el expediente […] víctimas probadas, solo hay una”, en referencia al hombre que "hizo los gestos", mientras que sobre otros testimonios indicó que “las imágenes […] no evidencian esto” y que “en la audiencia cada uno decía una cosa distinta”.

Sobre la situación procesal de su clienta, aclaró que no debe regresar a Brasil: “no tiene que volver”, y explicó que el caso se rige por “el tratado entre Brasil y Argentina sobre cooperación jurídica internacional”. En ese sentido, precisó que cualquier instancia podrá resolverse a distancia: “sí, por las herramientas virtuales que existen para cooperación jurídica internacional”.

En caso de una eventual condena, también podría cumplirse en el país: “cumple acá en Argentina”, afirmó, al tiempo que describió el escenario esperado: “lo que pide fiscalía es que sea una pena mínima de dos años que se pueda reemplazar por trabajos comunitarios”.

Finalmente, confirmó que su defendida reconoció los hechos en parte: “ella reconoce que reaccionó al gesto […] lo que es un delito”, aunque aclaró que “es un atenuante pero no un excluyente de culpabilidad”, y señaló que ya pidió disculpas.

En paralelo, la defensa también avanzó con denuncias por amenazas: “hicimos denuncia en Río, que están en trámites”, concluyó.