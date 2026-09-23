Casi 100 años de historia: los secretos de dos bares notables que resisten en Buenos Aires

Hay mesas que reunen mucho más que cafés, almuerzos y conversaciones. En algunas esquinas de la Ciudad Buenos Aires, casi un siglo de historia permanece escondido entre fotografías antiguas, recetas que atravesaron generaciones y relatos sobre los personajes que alguna vez ocuparon una silla. Dos de esos lugares son Almacén y Bar Lavalle y La Ópera , fundados en 1930 y 1928, respectivamente.

Los dos serán parte de una nueva edición de la Noche de los Bares Notables , una oportunidad para recorrer algunos de las confiterías tradicionales que forman parte de la identidad porteña. Pero detrás de las propuestas especiales para esa noche aparecen historias que permiten reconstruir también la historia y los cambios de Buenos Aires : desde una joven Eva Duarte que buscaba abrirse camino en los teatros hasta la recuperación de uno de los sándwiches más tradicionales de la ciudad.

En Lavalle 1693, esquina Rodríguez Peña, pleno centro porteño, funciona Almacén y Bar Lavalle, un histórico establecimiento que abrió en 1930 en la planta baja del edificio y mantiene hasta hoy el concepto que le dio origen: un almacén y un bar en un mismo espacio .

"En ese mismo solar se encontraba la casa de la familia Campos López, donde el 21 de agosto de 1891 nació Florencio Molina Campos, uno de los grandes referentes del arte costumbrista argentino", se puede leer el sitio oficial del emblemático restaurante. Como si fuera poco, esa esquina también fue testigo de la llegada del primer tren de la Argentina: el Ferrocarril Oeste.

“Es de los pocos lugares que ininterrumpidamente ha estado abierto desde que se inauguró en 1930”, explicó a MDZ Diego Pasquale , el gerente del mítico bar notable.

Almacén y Bar Lavalle, uno de los bares notables porteños. GCBA

Cuando el actual grupo tomó el lugar, comenzó un trabajo para recuperar aquella identidad que se había "perdido" durante una remodelación en los años '90. Esa búsqueda también llegó a la cocina. Uno de sus emblemas es el infaltable pebete, un sándwich que Pasquale define como “el ícono porteño por excelencia”. La apuesta fue volver a prepararlo con un pan elaborado con 100% manteca y tiempo de fermentación, productos frescos y fiambres cortados en el momento.

Según contó Pasquale a MDZ, el pebete más pedido es el de jamón crudo con 18 meses de estacionamiento, acompañado por manteca y oliva, rúcula, tomates cherry y queso Mar del Plata. Pero el menú también incorpora versiones con lomo horneado, jamón cocido, portobellos y queso brie, berenjenas, milanesas, hamburguesas y lomitos.

Para la Noche de los Bares Notables, el establecimiento sumará una nueva versión creada junto al chef Marcos Di Cesare: un pebete de milanesa con un toque vegetal y una salsa especial. También habrá una versión pequeña, denominada “chip”, que se ofrecerá junto con una copa de vermut por $8.500.

Uno de los pebete más pedidos en el Almacén y Bar Lavalle. Instagram

La propuesta formará parte de un circuito junto a Mar Azul, Café La Ópera y Celta Bar. De esta forma, quienes recorran los cuatro establecimientos podrán probar bebidas y tapas en pequeñas versiones, reunir sellos en una tarjeta y participar del sorteo de dos cenas para dos personas.

Pero, más allá de una noche particular, Pasquale resume la tarea cotidiana en la gestión de Lavalle con otra idea: “Estamos de paso cuidando un patrimonio de Buenos Aires”. Para él, ser parte de los bares notables implica conservar una forma de vivir estos espacios. Lavalle, por ejemplo, abre de 8 de la mañana a 2 de la madrugada y mantiene la posibilidad de que alguien pueda sentarse simplemente a tomar un café incluso durante los horarios de almuerzo o cena.

La Ópera: la mesa que guarda una historia de Eva Perón

A pocas cuadras, en una de las intersecciones más reconocibles de la ciudad, en la esquina de Corrientes y Callao, otra historia de un establecimiento ronda, también, el siglo de vida. Se trata de La Ópera, el restaurante fundado en 1928 que, recién este 2026, recibió oficialmente la distinción de Bar Notable. “Nosotros ya lo sentíamos notable. La Ópera es familia”, contó a MDZ su gerente, Martín Ziegenbein.

Confitería La Ópera, ubicado en la esquina de Avenida Corrientes y Avenida Callao Instagram

El establecimiento está vinculado desde hace décadas con la actividad cultural de Corrientes, sus teatros y sus artistas. Entre los relatos que guarda el lugar aparece uno especialmente ligado a la historia argentina. Según reconoció Ziegenbein, Eva Duarte frecuentaba La Ópera cuando recién había llegado a Buenos Aires y buscaba oportunidades como actriz.

“Eva Duarte, en sus primeros pasos al llegar del interior a probar suerte en las tablas, pasaba a tomar el té por aquí”, relató. La historia se conservó, según explicó, a partir del recuerdo de un antiguo mozo que aseguraba haber conversado informalmente con ella durante aquellos años.

Sin embargo, no fue la única personalidad que eligió sentarse en las mesas de La Ópera, porque la lista de nombres que atravesaron sus mesas continuó creciendo con el tiempo. Ziegenbein aseguró que frecuentaban el lugar personajes como el expresidente Hipólito Yrigoyen, músicos como Fito Páez y Gustavo Cerati, figuras del tango y el folclore y actores como Alberto Olmedo, Jorge Porcel y Arnaldo André, entre tantos otros. Este último, recordó, era habitué y solía sentarse en la mesa de los propietarios.

Ana Irie, la chef invitada que intervendrá la cocina de La Ópera. BACultura

El bar cerró en noviembre de 2020 para atravesar una restauración y puesta en valor y volvió a abrir sus puertas en mayo de 2022. Hoy, mientras se acerca a sus primeros cien años, intenta conservar aquella identidad sin quedar detenido en el pasado.

Vermut, música y una noche para redescubrir los bares porteños

Para su debut en la Noche de los Bares Notables después de recibir oficialmente la distinción, La Ópera recuperará otro clásico: el vermut tradicional, servido por el mozo con rosso, fernet, sifón de soda y triolet, acompañado por aceitunas fritas, papas chips y quesos. Además, tendrá una propuesta gastronómica de la pastelera Ana Irie.

Lavalle, por su parte, combinará su propuesta gastronómica con música en vivo itinerante y el paso de una caravana de autos antiguos. A continuación, detallamos sus propuestas:

Show itinerante a las 20 hs: Flor Albarracín y su banda La Relámpago presenta una fiesta de música y color en donde se cruzan ritmos balcánicos y klezmer para dar lugar a una fusión con la música local en donde se interpretan canciones tradicionales de diferentes lugares del mundo y a la vez se versionan clásicos nacionales del tango y del rock.

Flor Albarracín y su banda La Relámpago presenta una fiesta de música y color en donde se cruzan ritmos balcánicos y klezmer para dar lugar a una fusión con la música local en donde se interpretan canciones tradicionales de diferentes lugares del mundo y a la vez se versionan clásicos nacionales del tango y del rock. Show itinerante a las 21 hs: Vientos Viajeros La AHRCC (Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés) se suma a la celebración de la Noche de los Bares Notables con un recorrido musical por la ciudad acompañados de autos y colectivos de colección. Los músicos deleitarán con un breve show de música popular argentina en cada una de las paradas del recorrido, en la puerta de cada bar.

Se viene la quinta edición de la Noche de los Bares Notables. BACultura

Cómo será la próxima edición de la Noche de los Bares Notables

El jueves 24 de septiembre tendrá lugar la quinta edición de la Noche de los Bares Notables, en el inicio de la temporada de las Noches Culturales porteñas. El jueves, entre las 17 y las 00 horas, más de 75 bares de 25 barrios abrirán sus puertas con más de 130 propuestas culturales que incluirán promociones, conciertos, shows itinerantes, talleres, recorridos guiados, muestras de artes visuales, charlas y propuestas gastronómicas.

“Con esta quinta edición de La Noche de los Bares Notables seguimos promoviendo los valores que nos distinguen como porteños. Los bares son la identidad viva de nuestros barrios, puntos de encuentro de generaciones y también motores del desarrollo económico”, remarcó el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.