Carmen, la mendocina por adopción que conmovió al país con su historia

Hay tragedias difíciles y dolores que nunca se irán, pero con tenacidad, dedicación y mucho amor, esas espinas pueden transformarse en acciones positivas. Carmen Burone sufrió la repentina muerte en 2018 de su hija Alma, una niña de diez años con síndrome de Down, y desde entonces impulsa una campaña de difusión para concientizar sobre la discapacidad y su inclusión social.

Burone, una porteña que vivió varios años en Mendoza y conserva mucho afecto por la provincia debido a lo que ésta representó para Alma, se presentó en el programa televisivo ‘¿Quién quiere ser millonario?’ con el objetivo de recaudar fondos para llevar a cabo su objetivo.

Allí contó su historia y la de Alma, su hija menor nacida en 2007 y que en Mendoza recibió acompañamiento y contención tanto profesional como afectiva: “Mucha gente nos ayudaba, nos contenía y la estimulaba. La gran diferencia de estar en Mendoza es que ahí Alma era ella misma y en Buenos Aires me daba miedo que fuera un paciente más”.

“Su entrada en mi vida fue una revolución porque uno nunca está preparado para lo diferente ni piensa que le va a tocar, pero cuando te toca no te queda otra más que prepararte, entrenarte y aprender a amar diferente y mucho más. Por ello le pedía a la Virgen María que me enseñara como madre a estar a la altura de mi hija, porque sabía que tenía mucho por aprender y dar”, recordó en diálogo posterior con el programa Cambio de Aire, de MDZ Radio.

Sin embargo, el año pasado Alma falleció repentinamente en un accidente de tránsito. Imbuida en el dolor por la brusca desaparición de su hija, Burone recibió muchos mensajes de apoyo y consuelo, pero una frase de Teresa de Calcuta le “llegó muy fuerte” al corazón: “‘¿Qué vas a hacer con el amor que te sobre?’, fue lo que le dijo a Facundo Cabral tras la muerte de su esposa e hija. Yo sentí exactamente eso, como que de golpe había mucho amor desarrollado durante los diez años de Alma y que ahora me sobraba”.

Ese clic fue un disparador que le generó la necesidad no solo de compartir su historia, sino de ayudar a los demás: “Al preguntarme si su partida debía tener algún sentido, me dí cuenta que la respuesta era hablar y concientizar sobre la discapacidad, no solamente respecto al síndrome de Down, sino la discapacidad en general, porque más allá que como sociedad estemos muy abiertos a lo diferente, todavía falta mucho más”.

“Cuando Alma partió, no pensé que eso también era posible, y así como aprendí a ser su madre le pedí nuevamente a la Virgen y a Dios que me pongan a la altura de este aprendizaje y me enseñen a vivir sin ella. Lo mismo le pedía a ella: ‘Alma, enseñame a vivir sin vos y a dar amor, que esto trascienda en amor y luz’”, rememoró visiblemente emocionada.

Gracias a los 300.000 pesos obtenidos en el programa de Telefé, Burone podrá comenzar su nuevo propósito: “En el futuro me servirá para hacer campañas de difusión, acercarme a escuelas y viajar por el país para hablar de la discapacidad y contar de qué se trata, para que haya una mirada mucho más amorosa e inclusiva a las personas discapacitadas”.