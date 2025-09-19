Cargar el teléfono en modo avión: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Activar el modo avión durante la carga corta procesos en segundo plano, baja la temperatura y acelera la recuperación de energía, siempre que se use.

El truco funciona mejor cuando elegimos bien el momento y lo combinamos con dos o tres cuidados básicos. Al activar el modo avión en el celular se apagan los datos móviles, el wifi y el bluetooth. Con ese paso, el teléfono deja de buscar señal y de recibir notificaciones, dos acciones que mueven al procesador y consumen batería.

Incluso mientras está conectado al cargador. Sin esa “tracción en contra”, la energía que entra se aprovecha mejor y la carga se estabiliza. Menos actividad también significa menos temperatura. Y el calor sostenido es uno de los enemigos silenciosos de las celdas internas: acelera su desgaste y, con el tiempo, recorta autonomía. Si cargás el equipo en la mesa de luz, ese corte de conexiones inalámbricas aporta un plus de tranquilidad durante el descanso, con el teléfono quieto, ventilado y sin vibraciones constantes.

Beneficios que se notan en el uso real El primer cambio aparece en el reloj: la barra sube más parejo. Al no llegar avisos ni actualizaciones, se evita el serrucho de “carga-descarga” que frena el avance. El equipo trabaja más fresco, y eso protege a la batería de picos de temperatura. También hay un efecto práctico: menos consumo de fondo significa menos demanda sobre el cargador, que puede dedicarse a lo esencial.

Todo esto no transforma un teléfono en otro, pero sí mejora la experiencia cotidiana. Repetido a lo largo de los meses, ese cuidado ayuda a que la batería mantenga su capacidad por más tiempo. Y cuando toca salir apurado, esos minutos que se ganan en la carga marcan la diferencia entre llegar con un 15% o con un margen más cómodo.