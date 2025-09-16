Qué es el modo avión y por qué es importante activarlo en el celular

Todos los celulares cuentan con el modo avión, pero no todos los usuarios conocen su potencial. Tips para aumentar la seguridad y el rendimiento de la batería.

Modo avión: una herramienta para potenciar la seguridad y el rendimiento de tu celular.

Todos los celulares cuentan con la función de modo avión, que no solo sirve para cumplir con las normas de seguridad durante los vuelos, sino que además, ofrece ventajas prácticas en el uso cotidiano del dispositivo. En este sentido, es habitual que muchos usuarios desconozcan su funcionalidad completa.

Si bien su propósito original es desactivar las señales de radio durante los vuelos, el modo avión puede ser una herramienta útil en la cotidianidad. Esta opción puede ayudar a prolongar la duración de la batería, evitar peligros de seguridad en entornos con conexiones inestables o redes WiFi poco seguras.

Con la tecnología 5G ya no será necesario activar el modo avión en los vuelos Foto: Shutterstock El modo avión cumple muchas funciones importantes. Foto: Shutterstock

¿Para qué sirve el modo avión? El modo avión desactiva todas las conexiones inalámbricas del smartphone, incluyendo la señal móvil, el WiFi, el Bluetooth y el GPS. Esto evita que el dispositivo busque constantemente redes o señales, lo que reduce el consumo de energía y minimiza posibles interferencias. De este modo, puede acarrear muchos beneficios: