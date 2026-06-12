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Caos en Facebook e Instagram: una falla global afectó a millones de personas

Las plataformas de Meta registraron una interrupción global que impidió a millones de usuarios iniciar sesión, cargar contenido e interactuar con normalidad.

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Para acceder al programa Creator Fast Track de Facebook, se deben cumplir requisitos específicos.

Para acceder al programa Creator Fast Track de Facebook, se deben cumplir requisitos específicos.

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Facebook e Instagram sufrieron este viernes una caída masiva que afectó a usuarios de distintas partes del mundo. Los inconvenientes comenzaron a reportarse poco después de las 10.30 de Argentina y provocaron dificultades para acceder a las plataformas y utilizar varias de sus funciones habituales. Los servicios comenzaron a normalizarse cerca de una hora después.

Entre los problemas más frecuentes detectados se encontraron la imposibilidad de iniciar sesión, ya que muchos usuarios encontraron mensajes de error al intentar ingresar o vieron cómo el sistema no procesaba correctamente sus datos de acceso.

Instagram Feed - Portada
La organización visual del feed de Instagram permite estructurar las imágenes según los criterios estéticos de cada usuario.

La organización visual del feed de Instagram permite estructurar las imágenes según los criterios estéticos de cada usuario.

También se registraron fallas en la carga del feed de noticias. En algunos casos, quienes lograron ingresar a sus cuentas encontraron un muro vacío, sin actualizaciones recientes o con contenido desactualizado. A ello se sumaron inconvenientes para interactuar dentro de las redes sociales, como publicar contenido, reaccionar a publicaciones o dejar comentarios.

Por el momento, Meta, la compañía propietaria de Facebook e Instagram, no difundió información oficial sobre las causas de la interrupción. Mientras tanto, plataformas especializadas en monitoreo de servicios digitales registraron un fuerte aumento en los reportes de fallas, reflejando el alcance global del problema.

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