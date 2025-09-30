Cánticos antisemitas y discriminación por ser judíos: "El adulto responsable bullineaba a los chicos"

Tras el escándalo por los cánticos antisemitas de alumnos del Colegio Humanos, la madre de un estudiante de la Escuela ORT cuestionó a los adultos responsables.

Marisa admitió que adoptó medidas preventivas con su hijo antes del viaje: "Cuando veíamos venir la onda, le dije que se quite el Maguén David, la estrella judía, para evitar conflictos y roces".

El viaje de egresados a Bariloche de un contingente de alumnos del Colegio Humanos de Canning continúa generando polémica luego de la difusión de un video en el que se escucha a estudiantes entonando cánticos antisemitas. El hecho provocó un repudio generalizado de organizaciones civiles, de la DAIA e incluso del presidente Javier Milei, y derivó en una denuncia penal junto con sanciones administrativas.

No solo fueron cánticos: bullying por ser judíos Repudiables Cánticos X

En medio de la controversia, Marisa, madre de un alumno de la Escuela ORT, rompió el silencio y apuntó contra los adultos responsables de los jóvenes del Colegio Humanos, quienes viajaron bajo la organización de la empresa Baxtter. En particular, criticó al padre que fue designado por las familias para acompañar al grupo: "Era bastante molesto, bullineaba a los chicos. Se comportaba como un adolescente y hasta se sumó a los cantos ofensivos en el micro", afirmó en diálogo con Radio Mitre.

La mujer relató que su hijo le había advertido previamente sobre la actitud del hombre: "Que el padre lo haya hecho no me extrañó, mi hijo ya me había contado que era un papá bastante intenso. Se me hela la sangre que sean adolescentes que estén cantando por ignorancia o por copiar un discurso de odio masivo".

Además, reveló que los estudiantes judíos sufrieron otros episodios de violencia durante la estadía. "El hecho más puntual y escabroso fue la noche anterior: le quitaron el agua violentamente a uno de los chicos y le dijeron que a los judíos no había que pedirle permiso", denunció.