Cangrejos, playa y aguas cálidas: cómo es la vida del tortugo Jorge en Brasil

Cómo es la vida del tortugo Jorge en Brasil

Desde que llegó a Brasil, el tortugo Jorge presenta una gran capacidad de adaptación y un patrón migratorio natural. “Lo que podemos decir hoy, a tres meses, es que Jorge ha tenido un éxito absoluto para cumplir los desafíos que tenía. Lo que vi por el monitoreo es que se orientó perfectamente y que hubo dos patrones de movimientos claros”, dijo la bióloga e investigadora del Conicet, Mariela Dassis.

El tortugo Jorge aprendiendo a alimentarse en Aquiarium de Mar del Plata. Foto: Ciudad de Mendoza El tortugo Jorge aprendiendo a alimentarse en Aquiarium de Mar del Plata. Foto: Ciudad de Mendoza

“Uno fue al inicio de su migración, ni bien se fue de Mar del Plata, y hasta que llegó al sur de Brasil. Ahí se caracterizó por tener días de movimiento, desplazamiento muy marcado con una dirección siempre al noreste. Se quedaba uno o dos días en un mismo lugar, que probablemente elegía para alimentarse, descansar o explorar, y luego continuaba su viaje. Tal es así, que se mantuvo siempre en esa línea y a los 18 días, el 29 de abril, cruzó el límite con Brasil”, agregó.

El siguiente patrón de comportamiento surgió cuando llegó a las aguas cálidas (entre 22 y 24 grados). “pasar mucho tiempo en una misma área. De hecho, hizo toda una vuelta muy grande a la altura de Lagoa dos Patos que le duró dos semanas, después se volvió a desplazar al norte, estuvo una semana en Florianópolis y volvió al norte. Siempre que él tuvo masas de agua cálida, pasó más tiempo en una misma área. Lo cual nos indica que ya llegó a una temperatura adecuada para vivir tranquilamente y es parte de lo que demuestra su éxito. Así que ya está adaptado”, señaló la especialista.

El tortugo Jorge lleva dos meses en mar abierto

En cuanto a la alimentación, los científicos no pueden saber a ciencia cierta qué está comiendo el tortugo Jorge pero sí pueden saber -por su comportamiento- que está bien alimentado. “Podemos inferir eso porque no podría haber salido a la costa o ya no tendríamos noticias de él. Por lo pronto el instrumento sigue transmitiendo bien, así que estamos a merced de lo que duren las baterías. Debe estar comiendo cangrejos”, concluyó Dassis.