Ricardo Darín pone voz y alma al reclamo de justicia por AMIA a 31 años del atentado

“La memoria no necesita números redondos para seguir latiendo.” Con esa frase —y su inconfundible voz— Ricardo Darín vuelve a poner el cuerpo y el alma en una nueva conmemoración por el atentado a la AMIA , del que se cumplen 31 años este 18 de julio.

En un video titulado “Aniversarios”, difundido por la AMIA, el actor llama a reflexionar sobre el paso del tiempo, la persistencia del dolor y el reclamo que no cesa: justicia por las 85 víctimas fatales y más de 300 heridos del ataque terrorista ocurrido en 1994 en la calle Pasteur 633.

“Los aniversarios más recordados suelen tener números redondos: 10, 20, 30. ¿Pero quién recuerda los 31? ¿O los 22? ¿O los 14?”, plantea Darín al comienzo del video, interpelando con sencillez y profundidad. Y enseguida responde: “Eso no cambia nada. No es un aniversario de casamiento, como los que se dejaron de celebrar cuando explotó la bomba. Ni el cumpleaños de un hijo, como los que pasaron de festejarse a recordarse”. Su tono pausado, su cercanía y su compromiso recorren cada palabra.

La pieza audiovisual forma parte de la convocatoria al acto central que tendrá lugar el viernes 18 de julio a las 9:30 , en el mismo lugar donde hace más de tres décadas el horror rompió para siempre el centro porteño. Frente a la sede de la AMIA, familiares de las víctimas, representantes de la comunidad judía, funcionarios y organizaciones sociales volverán a reunirse bajo un lema que no necesita explicación: “La impunidad sigue. El terrorismo también.”

“El dolor no entiende de cifras. No necesita redondos para seguir estando. Sabe de preguntas sin respuesta, de búsquedas eternas”, continúa Darín en el video, donde también recuerda el “ataque en nuestra propia casa” y la “impotencia de sentir que pasan los años y no pasa nada”.