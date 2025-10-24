Cancelaciones, demoras y caos: así afectó el paro de pilotos de APLA a los vuelos de Aeroparque

Esta mañana, los vuelos de Aerolíneas Argentinas se vieron afectados por el paro dispuesto por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas.

Este viernes, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) llevó a cabo una medida de fuerza en el Aeroparque Jorge Newbery que afecta la programación de Aerolíneas Argentinas. El paro, que comenzó a las 6 y se extendió hasta las 10 de la mañana, provocó demoras y cancelaciones en más de 60 vuelos, alterando los planes de más de 7.000 pasajeros en la antesala del fin de semana electoral.

La protesta generó un importante impacto en la operatividad del aeropuerto metropolitano. Desde temprano, los itinerarios de cabotaje registraron múltiples modificaciones, lo que derivó en acumulación de pasajeros, filas y consultas en los mostradores de atención.

En ese contexto, desde la compañía Aerolíneas Argentinas recomendaron a los usuarios verificar el estado de sus vuelos mediante los canales oficiales y estar atentos a posibles reprogramaciones.

Mirá el video del caos en Aeroparque por la cancelación de vuelos Paro de pilotos en Aeroparque Los motivos del paro de APLA El paro fue convocado por APLA para manifestar el descontento ante lo que consideran una “falta de respuestas” por parte de la empresa. La organización sindical reclama una actualización salarial y el avance en la negociación paritaria, que, según el gremio, se encuentra paralizada desde hace semanas. Asimismo, aseguran que la situación ha deteriorado significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

Además del componente económico, APLA planteó exigencias vinculadas a condiciones operativas. Entre los puntos destacados figuran la necesidad de avanzar en los ascensos, la dotación adecuada de personal en funciones clave y el cumplimiento pleno del Convenio Colectivo de Trabajo actualmente vigente. El gremio sostiene que estas cuestiones no han sido atendidas por la compañía en el marco de un contexto laboral cada vez más tenso.