Cámaras trampa en Villavicencio: las impresionantes imágenes de los "fantasmas" de los Andes

En la Reserva Natural Villavicencio registraron un gato andino y un gato de pajonal, dos especies amenazadas.

Las cámaras trampa de la Reserva Natural Villavicencio captaron algo que los investigadores esperaban hace años. Se trata de la presencia simultánea de dos de los felinos más esquivos y menos documentados de los ambientes altoandinos: el gato andino y el gato de pajonal de Garlepp.

Al menos al gato andino, los especialistas lo suelen llamar el fantasma de los Andes por la dificultad extrema de observarlo y registrarlo.

La imágenes de los gatos Gato andino y gato del pajonal en Villavicencio Reserva Natural Villavicencio Dos felinos esquivos en Villavicencio El protagonista del hallazgo es el gato de pajonal de Garlepp, cuyo nombre científico es Leopardus garleppi. Este pequeño felino no había sido registrado en la Reserva desde mayo de 2021, por lo que su reaparición ante las cámaras trampa representa un dato de alto valor científico.

La información disponible sobre su distribución en Argentina es todavía escasa, y cada nuevo registro permite ampliar el conocimiento sobre su presencia en los ecosistemas de montaña que la Reserva protege.

Desde el gato andino hasta la ranita del Pehuenche, varias especies de Mendoza enfrentan amenazas cada vez más difíciles de revertir. Por su parte, el gato andino -Leopardus jacobita- también aparece en las imágenes. Este felino había sido avistado en la Reserva Natural Villavicencio en abril de este año, por lo que su nueva detección refuerza la evidencia de que el área funciona como hábitat activo para la especie.