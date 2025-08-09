Buscar la identidad: crecen las consultas al programa

En lo que va de este año, ya se celebraron 16 encuentros entre personas que buscaban su identidad biológica , hay más de 130 que se están cotejando, además más de 300 consultas activas. El programa Identidad Biológica del Gobierno de Mendoza, le está cambiando la vida a muchísimas personas que hacen consultas porque tienen dudas sobre su origen.

“Cada vez tenemos más consultas. Este año ya celebramos 16 encuentros, y cada uno de ellos ha sido muy emocionante, con gente que busca su identidad, que puede encontrarse con su familia”, contó a MDZ el jefe de Gabinete del Ministerio de Gobierno, Santiago Suarez. El programa depende de esa cartera.

Brinda asistencia y contención a las personas que buscan su identidad, incluyendo entrevistas, búsqueda de registros en distintas instituciones como hospitales donde pudo haber nacido esa persona o registros civiles donde figura la partida de nacimiento. En algunos casos, el uso del Registro Provincial de Huellas Genética, para cotejar desde el banco genético.

Quizá alguien sospecha que fue adoptado o apropiado. O ya lo tiene confirmado. No importa, de igual manera se puede acercar a la Dirección de Derechos Humanos de la que depende el programa. “Quienes trabajan en el programa están muy preparados, ofrecen contención y absoluta discreción”, siguió Suarez.

El primer paso es aceptar que hay dudas. No es necesario tener certezas. Se puede llamar a la Dirección de Derechos Humanos al 261 3852076 o a través del correo electrónico [email protected] . También a través de las redes sociales, en Instagram: derechoshumanos.mza.

“Para mucha gente es más fácil escribir por redes sociales, para consultar, asesorarse porque a veces como son temas sensibles les cuenta plantearlos por teléfono. También lo puede hacer. Las cuentas están activas y se responde de inmediato”, contó Suarez.

“Se genera una reunión, para saber cómo es la historia personal, ver los datos de la partida de nacimiento, cotejar con el banco de huellas genética, todo lo que sea necesario para poder avanzar”, siguió el funcionario.

El programa en toda Mendoza

La mitad del equipo del programa funciona en Casa de Gobierno y el resto en territorio. Toman un auto y van al departamento que sea, a encontrarse con las personas que necesitan ser escuchadas, a buscar familiares o en registros civiles.

De hecho, muchos encuentros que se han logrado con los familiares han sido de personas alejadas del Gran Mendoza. Y además, hay formación con los municipios. Hace casi un año, el programa fue presentado a los representantes municipales y comenzaron a articular acciones para que se deriven casos.

Dante Galdame nació en San Martín en 1967. En 2010, sus padres adoptivos le dijeron que no era hijo biológico de ellos. En 2024 dejó su muestra genética en el Programa de Identidad Biológica, y y hubo match. Su padre biológico, José María,de 80 años, quien vive en La Paz, ya estaba registrado y se pudieron conocer y actualmente disfruta uno de la compañía del otro.Como si fuera poco, no sólo se reencontró con sus papá sino también con sus cinco hermanos con quien comparte a diario. Todo, gracias al programa de identidad biológica.

Hay otros caso que buscan, que no bajan los brazos y siguen a la espera.

Hacer match y encontrar la identidad

Programa Provincial De Busqueda Familiar

El Registro de Huellas Genéticas de la Provincia de Mendoza -dependiente del Ministerio Público Fiscal- a cargo del reconocido doctor Miguel Marino se creó en 2016. En este proceso, el Registro cumple un rol central como soporte técnico-científico. Su labor permite llevar adelante un trabajo integral que trasciende lo científico y se materializa en resultados que permiten que personas interesadas en reconstruir sus orígenes filiales, lleguen a los resultados esperados.

El procedimiento científico difiere ampliamente del utilizado en investigaciones criminales. Se requiere un análisis mucho más profundo y complejo, que implica varias etapas: desde la recepción y evaluación de cada caso, hasta la toma de muestras biológicas y el posterior cotejo genético en la base de datos del Registro. El objetivo es reconstruir posibles lazos de parentesco, sin tener certezas previas sobre la cercanía o lejanía del vínculo.

Actualmente, la base de datos cuenta con aproximadamente 500 voluntarios, de los cuales alrededor de 200 están activamente buscando familiares. Si bien la normativa es de carácter provincial, se han establecido colaboraciones puntuales con otras jurisdicciones en casos específicos que así lo requieren.

La dictadura o la democracia, como motor de la búsqueda del programa

No es lo mismo haber nacido en dictadura, es decir desde 1976 a 1983 que en democracia. Durante la dictadura cívico militar argentina, fueron apropiados bebés, de detenidos desaparecidos o presos políticos.

Este factor también es tenido en cuenta por el Programa identidad biológica que también trabaja de manera coordinada con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).