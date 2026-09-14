Buscan voluntarios para vivir gratis en Bariloche: qué ofrecen a cambio de trabajar 25 horas por semana
Worldpackers abrió la convocatoria para voluntarios que realicen tareas diarias en un hostel de Bariloche, a cambio de hospedaje, desayuno y otros beneficios.
Con la llegada de la primavera y la temporada de verano, Bariloche vuelve a ser uno de los destinos más buscados para pasar unas semanas en la Patagonia. Una propuesta de voluntariado permite alojarse gratis en un hostel de la ciudad a cambio de 25 horas de trabajo semanales.
Qué ofrece el voluntariado en Bariloche
La convocatoria está publicada en Worldpackers y tiene una duración estimada de dos a tres semanas. Quienes queden seleccionados van a contar con una habitación compartida para el equipo y desayuno incluido durante toda la estadía.
Además del hospedaje, la propuesta tiene una serie de beneficios para aprovechar el tiempo libre y recorrer la zona:
- Dos días libres por semana.
- Lavandería sin costo.
- Uso de bicicletas.
- Descuentos en bares y bebidas.
- Descuentos en excursiones de Bariloche.
Qué tareas tienen que hacer los voluntarios
Como parte del intercambio, los voluntarios tienen que dedicar 25 horas por semana a colaborar con el hostel. Los horarios se organizan en distintos turnos de acuerdo con las necesidades del establecimiento al momento del ingreso.
Las actividades están relacionadas con la atención y el mantenimiento cotidiano del lugar. Las principales son:
- Recepción
- Cocina
- Limpieza
Además, pueden sumarse otras funciones vinculadas al funcionamiento del alojamiento.
Para participar también es necesario contar con un nivel intermedio de inglés o español para comunicarse con huéspedes de distintos países. La clave es que solo se pide un manejo avanzado en uno de los dos idiomas.
Hasta cuándo está disponible la propuesta
La convocatoria está abierta durante los siguientes meses:
- Septiembre de 2026
- Octubre de 2026
- Noviembre de 2026
- Diciembre de 2026
- Enero de 2027
- Febrero de 2027
Según la convocatoria, se prevé que cada estadía dure entre dos y tres semanas.
Cómo postularse al voluntariado
El primer paso es ingresar a Worldpackers y crear un perfil en la plataforma. Desde allí se puede enviar la solicitud para participar de la experiencia y consultar las condiciones detalladas del voluntariado.
La página también permite conocer las evaluaciones que dejaron otros voluntarios, una referencia útil para revisar cómo fue la experiencia de ex voluntarios.