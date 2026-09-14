Buscan voluntarios para vivir gratis en Bariloche: qué ofrecen a cambio de trabajar 25 horas por semana

Worldpackers abrió la convocatoria para voluntarios que realicen tareas diarias en un hostel de Bariloche, a cambio de hospedaje, desayuno y otros beneficios.

Existe la oportunidad de vivir en Bariloche durante dos o tres semanas sin pagar hospedaje.

Con la llegada de la primavera y la temporada de verano, Bariloche vuelve a ser uno de los destinos más buscados para pasar unas semanas en la Patagonia. Una propuesta de voluntariado permite alojarse gratis en un hostel de la ciudad a cambio de 25 horas de trabajo semanales.

Qué ofrece el voluntariado en Bariloche La convocatoria está publicada en Worldpackers y tiene una duración estimada de dos a tres semanas. Quienes queden seleccionados van a contar con una habitación compartida para el equipo y desayuno incluido durante toda la estadía.

El voluntariado en Bariloche incluye dos días libres para disfrutar del turismo. Shutterstock Además del hospedaje, la propuesta tiene una serie de beneficios para aprovechar el tiempo libre y recorrer la zona:

Dos días libres por semana.

Lavandería sin costo.

Uso de bicicletas.

Descuentos en bares y bebidas.

Descuentos en excursiones de Bariloche. Qué tareas tienen que hacer los voluntarios Como parte del intercambio, los voluntarios tienen que dedicar 25 horas por semana a colaborar con el hostel. Los horarios se organizan en distintos turnos de acuerdo con las necesidades del establecimiento al momento del ingreso.

Las actividades están relacionadas con la atención y el mantenimiento cotidiano del lugar. Las principales son: