Buscan a un joven de 16 años que lleva dos días desaparecido

La Justicia provincial activó una averiguación de paradero para localizar a un joven de 16 años que permanece desaparecido desde el martes 25 de noviembre.

La Justicia provincial activó una averiguación de paradero para localizar a un joven de 16 años que permanece desaparecido desde el martes 25 de noviembre. La solicitud fue emitida por el Ministerio Público Fiscal.

El adolescente fue identificado como Aarón Alexis Torres Romero. De acuerdo con la información oficial, la causa está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 17, perteneciente a la Unidad Fiscal de Homicidios, Paraderos y Violencia Institucional. Los investigadores buscan determinar su recorrido desde el momento en que salió de su casa.

Según los datos aportados, el joven tiene tez trigueña, una altura aproximada de 1,67 metros, contextura delgada y cabello corto de color castaño. Al retirarse de su vivienda vestía un pantalón azul oscuro, un buzo con capucha del mismo tono y calzado tipo crocs blancos.