Buscan documentación extraviada que es clave para la cirugía de una niña

Allegra espera desde marzo por una cirugía de columna que se realizará en el Hospital Notti y ahora su familia pide colaboración para hallar documentación que es fundamental para esa práctica y se extravió.

Se trata de una carpeta negra que contiene todos los estudios médicos de Allegra, además de documentación que es muy importante para la realización de la práctica médica. La carpeta tiene cierre y la inscripción "Dra. Antonela Michelutti". En su interior hay una gran cantidad de papeles y un sobre celeste con todos los estudios médicos. Ante cualquier información se solicita comunicarse al 2614666471.