Buenos Aires bajo lluvia: qué dice el pronóstico para este fin de semana largo

En plena ciclogénesis, el pronóstico del SMN alerta por lluvias intensas, ráfagas fuertes y tormentas en Buenos Aires, el AMBA y gran parte del país.

El inicio del otoño llegó con un pronóstico climático adverso para este fin de semana largo y mantiene bajo alerta a Buenos Aires y gran parte del país.

El inicio del otoño llegó con un pronóstico climático adverso para este fin de semana largo y mantiene en alerta a gran parte del país. La Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el avance de una ciclogénesis que provoca lluvias intensas, tormentas y fuertes ráfagas de viento en la región central, con impacto en Buenos Aires y el Área Metropolitana.

Según el organismo, las condiciones de inestabilidad se profundizaron durante la noche del viernes y continúan este sábado, con una alta probabilidad de precipitaciones que pueden ser localmente intensas. El período más complicado se extiende por la tarde, cuando se esperan acumulados de entre 40 y 70 milímetros, con posibilidad de ser superados en forma puntual.

Además de la lluvia, el fenómeno estará acompañado por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 70 y 80 kilómetros por hora. En este contexto, se emitió una doble alerta amarilla: una por tormentas y otra por vientos intensos del sector sudoeste.

El término ciclogénesis refiere a la formación de un sistema de baja presión que, en su fase más intensa, genera condiciones de inestabilidad marcadas. Este proceso se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica, lo que obliga al aire a reorganizarse y da lugar a lluvias persistentes y vientos fuertes.

No solo en Buenos Aires El fenómeno no se limita al AMBA. La advertencia alcanza a buena parte del territorio nacional, incluyendo provincias del Litoral, el centro y el norte argentino, donde también se prevén tormentas de variada intensidad.