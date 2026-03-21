Este pueblo bonaerense es el lugar donde la tradición, la paz y la nostalgia se juntan

Este pueblo conserva estación, capilla y almacenes con historia en un rincón rural de San Andrés de Giles que todavía mantiene pulso de pueblo.

Azcuénaga aparece en medio de la llanura bonaerense con una postal que no necesita artificios. Este pueblo del partido de San Andrés de Giles nació alrededor del ferrocarril y todavía conserva esa mezcla de silencio, memoria y vida rural que lo vuelve distinto dentro de la provincia de Buenos Aires.

La historia de Azcuénaga empezó con la inauguración de su estación el 1 de abril de 1880, un hecho que marcó el crecimiento de la localidad y su identidad. Con el paso de los años, el tren dejó de ordenar la rutina cotidiana, pero su huella siguió siendo el corazón visual y simbólico del pueblo.

Buena parte del encanto de Azcuénaga está en lo que todavía permanece en pie. La antigua estación ferroviaria, las casas de época levantadas por inmigrantes, los viejos almacenes y la arboleda rural forman un paisaje que transmite una sensación extraña y atractiva, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más despacio en ese lugar.

image En este pueblo uno entiende cómo fue posible la formación de este país. San Andrés de Giles Gobierno Entre los puntos más reconocibles de Azcuénaga sobresale la capilla Nuestra Señora del Rosario, ligada a la historia religiosa y social de la localidad desde comienzos del siglo XX. Su presencia frente a la plaza le da al pueblo una escena serena y clásica, de esas que resumen en pocos metros la identidad de una comunidad pequeña.

El ritmo de Azcuénaga también se apoya en la gastronomía de campo y en la costumbre de pasar horas sin apuro. Restaurantes, almacenes y hospedajes rurales forman parte de una propuesta sencilla, más cercana a la sobremesa larga y al paseo sin reloj que a la lógica veloz de otros circuitos turísticos.