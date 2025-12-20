Buen tiempo en Mendoza: el pronóstico anticipa una máxima de 33° para el sábado
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada parcialmente nublada en Mendoza, con descenso de la temperatura y vientos moderados.
El sábado 20 de diciembre se presenta con condiciones favorables en Mendoza, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional(SMN). Se espera una jornada parcialmente nublada, con descenso de la temperatura en relación con los días previos marcados por el intenso calor.
Durante el día, el tiempo estará acompañado por vientos moderados del sector sur, que con el correr de las horas rotarán al este. Si bien gran parte de la jornada transcurrirá sin fenómenos significativos, hacia la noche comenzarán a darse condiciones de inestabilidad.
Según el informe oficial, la temperatura máxima alcanzará los 33º, mientras que la mínima se ubicará cerca de los 20º, configurando un día más templado en comparación con las marcas elevadas registradas durante la semana. A lo largo del día se mantendrán intervalos de nubosidad variable, sin precipitaciones relevantes en las horas centrales.
Hacia la noche del sábado, el SMN advierte la probabilidad de precipitaciones, principalmente en zonas del llano, con mayor intensidad de manera puntual. Además, se esperan precipitaciones en la cordillera, un dato a tener en cuenta para quienes tengan previsto circular por pasos internacionales o realizar actividades en alta montaña.
Pronóstico extendido
Para el domingo 21, el organismo prevé una jornada inestable, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, una temperatura máxima cercana a los 29º y mínima en torno a los 20 º. A partir del lunes, el tiempo tenderá a estabilizarse, con condiciones parcialmente nubladas, ascenso gradual de las temperaturas y máximas que volverán a ubicarse entre los 30º y 33º durante la semana, sin precipitaciones significativas al menos hasta mediados de semana.