Blue Monday: por qué la tristeza no se puede explicar con una fecha

Especialistas advierten que no existe un día más triste del año y llaman a no simplificar el malestar emocional ni confundir tristeza con depresión.

El concepto de Blue Monday surgió como una fórmula que intenta explicar por qué un día específico de enero concentraría un mayor nivel de desánimo. Sin embargo, los especialistas coinciden en que no hay evidencia que permita afirmar que una fecha determinada pueda definir el estado emocional de las personas. La tristeza y el malestar no responden a calendarios.

Uno de los principales mitos es creer que el desánimo aparece de forma repentina y se concentra en un solo día. En la práctica, el malestar emocional suele construirse de manera gradual, influido por factores como el cansancio acumulado, la vuelta a la rutina, la presión laboral o las expectativas no cumplidas tras el inicio del año.

También es frecuente confundir tristeza con depresión Sentirse sin energía, irritable o desmotivado durante algunos días no equivale necesariamente a un trastorno del estado de ánimo. No obstante, cuando estas sensaciones se sostienen en el tiempo o interfieren con la vida cotidiana, es importante no minimizarlas ni normalizarlas. El riesgo del Blue Monday es simplificar una problemática compleja. La salud mental no se define por un día puntual, sino por procesos que se desarrollan a lo largo del tiempo. Entre las realidades que sí se repiten año tras año, los profesionales señalan que enero suele ser un mes de readaptación. La reanudación de obligaciones, los ajustes económicos y los cambios en la rutina pueden generar un descenso anímico que merece atención, especialmente cuando se prolonga más allá de las primeras semanas.

Más que poner el foco en una fecha, lo importante es aprender a reconocer señales persistentes de malestar y consultar a tiempo. Detectar antes permite abordar mejor los cuadros emocionales. No es un día clínicamente más triste, pero sí constituyente un fenómeno de malestar emocional temporal que demuestra la vulnerabilidad humana ante factores estresantes y de angustia, tales como el retorno a la rutina, el fin de las fiestas de fin de año y de las vacaciones, las deudas económicas y financieras producto de las fiestas, los objetivos incumplidos, entre otros.

Detectar antes permite abordar mejor los cuadros emocionales Lejos de etiquetas o diagnósticos rápidos, el desafío es construir una mirada más responsable sobre el bienestar emocional. Hablar de mitos y realidades ayuda a desarmar creencias erróneas y a reforzar la importancia de escuchar el propio malestar sin subestimarlo. En ese sentido, fechas como el Blue Monday pueden servir como recordatorio para revisar cómo nos sentimos, sin dramatizar ni banalizar. Reconocer lo que pasa, ponerlo en palabras y buscar acompañamiento profesional cuando es necesario sigue siendo la clave para cuidar la salud mental de forma sostenida.