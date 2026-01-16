Actividades imperdibles para el fin de semana en Buenos Aires: música, festivales y paseos al aire libre

La Ciudad de Buenos Aires ofrecerá un abanico de actividades para aprovechar el fin de semana: desde espectáculos nocturnos en la avenida Corrientes hasta festivales en Palermo, un festival de comida tradicional en el Hipódromo de Palermo, visitas guiadas y experiencias culturales en distintos barrios.

Los sábados por la noche, la emblemática Avenida Corrientes se transforma en un escenario a cielo abierto. Desde las 22.30, durante enero y febrero, hay intervenciones de cine, milonga y música en vivo, con artistas en formato pop-up que invitan a encuentros espontáneos entre vecinos y visitantes.

El Parque de la Ciudad abre sus puertas de martes a domingos, de 10 a 20, con juegos acuáticos, inflables, actividades deportivas, talleres creativos y cine al aire libre. La propuesta incluye un patio gastronómico con opciones frescas y está pensada para disfrutar en familia, con mascotas incluidas.

Durante dos jornadas se realiza el Billboard Summer Festival en los Bosques de Palermo .

El mirador de la Ciudad bajo la luna

La Torre Monumental ofrece visitas guiadas nocturnas durante las noches de luna llena y cuarto creciente. La experiencia combina patrimonio e historia con vistas panorámicas de 360 grados de la Ciudad iluminada. Se realizan hasta marzo, de 20 a 21.30, con inscripción previa en eventbrite.com.ar.

Chorifest: el homenaje al sánguche argentino

Este viernes y sábado llega una nueva edición del Chorifest al Hipódromo de Palermo. Con 35 puestos y foodtrucks, el evento reúne más de 100 variedades de choripanes. Se puede visitar de 18 a 1.

ChoriFest será este fin de semana en el Hipódromo de Palermo ChoriFest será este fin de semana en el Hipódromo de Palermo

Un viaje por la historia del diario La Prensa

La Casa de la Cultura propone visitas guiadas por el histórico edificio del diario La Prensa. Los recorridos permiten conocer su valor histórico y patrimonial y se realizan de martes a sábados, a las 11, 12.30 y 14.30. Las entradas están disponibles en casadelaculturaba.org.

Flamenco, candombe y chamamé en San Telmo

Este domingo a las 18, Daisy Lombardo y Adrián Henríquez presentan un recorrido musical que cruza tango, candombe, boleros, chamamé y flamenco. El show será en la Casa del Virrey Liniers.

Buenos Aires Matsuri en Villa Crespo

El sábado y el domingo, desde el mediodía hasta la madrugada siguiente, Mercat Villa Crespo será sede de Buenos Aires Matsuri, el festival japonés más importante de la Ciudad, con música en vivo, danzas tradicionales y gastronomía típica.

En tranvía por la Buenos Aires del siglo XX

Un tranvía histórico restaurado invita a recorrer el barrio de Caballito en paseos guiados que repasan la historia del transporte más popular de la primera mitad del siglo XX. Las salidas son desde Emilio Mitre y José Bonifacio, cada media hora. Se realizan sábados, domingos y feriados de 17 a 20, y los domingos de 10 a 13.

Tarde de fusión brasileña

La agrupación Barata Maluca, dirigida por Diego Martínez Hordas, ofrece un show que fusiona música popular de Brasil con ritmos afrolatinos. La cita es el domingo a las 20 en el Complejo Cultural Chacra de los Remedios.