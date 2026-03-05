Becas Manuel Belgrano 2026: quiénes pueden inscribirse y cobrar más de $80.000 por mes
El Gobierno confirmó el panorama de las becas Manuel Belgrano para este 2026. Los detalles para los interesados.
El Gobierno nacional confirmó la convocatoria 2026 del programa de Becas Manuel Belgrano, destinado a estudiantes universitarios que cursan carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. El beneficio consiste en una ayuda económica mensual de $81.685, que se pagará durante 12 meses consecutivos.
La iniciativa busca acompañar a jóvenes de bajos ingresos para que puedan acceder, continuar y finalizar sus estudios universitarios, especialmente en áreas vinculadas al desarrollo productivo y científico de Argentina.
Fechas de inscripción para las becas
El cronograma de inscripción para la convocatoria 2026 ya fue definido:
Renovantes: del 2 al 20 de marzo.
Nuevos postulantes: del 16 de marzo al 3 de abril.
En total habrá 36.000 cupos, que incluyen tanto estudiantes que ya cuentan con la beca como nuevos aspirantes.
Quiénes pueden acceder
Para postularse a las Becas Manuel Belgrano, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos:
Ser argentinos nativos o naturalizados con DNI.
Tener entre 17 y 30 años, según el nivel de avance en la carrera.
Ser estudiantes regulares de universidades públicas nacionales o provinciales.
Pertenecer a un grupo familiar con ingresos menores a seis Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Las carreras incluidas
El programa está dirigido principalmente a estudiantes de áreas consideradas clave para el crecimiento del país, entre ellas:
-
Ingeniería
Energía e hidrocarburos
Minería y geociencias
Informática y tecnologías de la información
Logística e infraestructura
Agroindustria y biotecnología
Profesorados estratégicos
Ciencias exactas y naturales
Quienes resulten beneficiarios deberán cumplir condiciones académicas para continuar recibiendo el apoyo económico.
Entre los principales requisitos se encuentran:
-
Mantener la condición de alumno regular.
Aprobar al menos una materia durante el ciclo lectivo.
En el caso de renovantes, aprobar el 50% de las materias para la primera renovación y el 67% en las siguientes.
El reglamento establece que no podrán postularse quienes:
-
Ya hayan terminado una carrera de grado.
Posean un título de pregrado (salvo excepciones).
Solo adeuden finales, tesis o prácticas.
Superen en más de dos años la duración teórica de la carrera.
Hayan sido dados de baja en convocatorias anteriores por incumplimientos graves.
Los pagos del programa se realizan mediante transferencia bancaria a nombre del estudiante, con liquidación a través de Anses.