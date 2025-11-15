Barrio vallado, hinchas en las calles y locales cerrados: así se vivió el partido de Godoy Cruz

Godoy Cruz Antonio Tomba disputó el último partido en el Feliciano Gambarte y el tranquilo y coqueto barrio quedó sitiado por hinchas tombinos y policías. Un equipo que terminó consumando el descenso a la segunda categoría.

Mientras los jugadores luchaban por no ir al descenso en la cancha, los alrededores del Feliciano Gambarte parecían el escenario de un videojuego distópico: vallas, policías, personas sentadas en el cordón, basura en las calles, vaho a alcohol y de fondo el relato de un locutor desde la radio.

El barrio estaba completamente vallado, los locales comerciales cerrados, ni un solo vecino salió de su casa.

Los policías preparan el operativo del partido que consumó el descenso del Tomba

Por las veredas y calles solo se veían algunos hinchas que no entraron a la cancha -en grupo, pareja o en familia- y algunas vendedores ambulantes que vendían bebidas frescas.

Otro dato llamativo tiene que ver con los tradicionales puestos de comida que se ubican debajo de los puentes de la Costanera. Desde hace varios partidos atrás que los mismos han sido reclamados por la hinchada de Godoy Cruz (no por los dueños que los explotan el resto de los días), pero para esta oportunidad cerraron al momento del partido.

Operativo policial

Minutos antes de que terminara el partido, los efectivos de la policía fortalecieron las vallas de las calles que salen a la Costanera para obligar a los hinchas a desalojar el estadio por Balcarce.

Godoy Cruz operativo riestra 464

Para monitorear de la situación de manera preventiva, cerca de las 19.15 comenzó a sobrevolar la zona el helicóptero de la Policía lo que colaboró a desactivar cualquier intento de conflicto en el barrio.

Caras tristes y llantos

La salida de la cancha fue a paso lento, con cabezas bajas, algunas lágrimas e insultos de enojo por lo bajo.

Aunque el desánimo fue generalizado entre los hinchas, no se registraron incidentes, daños o conflictos en la zona.