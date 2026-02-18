Bariloche hizo historia: se realizó el primer Campeonato de Sapito con récord y premio soñado

Con más de 70 inscriptos, Bariloche fue sede de un campeonato que busca convertir un clásico juego del sapito en el deporte nacional patagónico.

Se realizó el primer Campeonato de Sapito en Argentina este fin de semana con más de 70 inscriptos en Bariloche.

Este fin de semana se realizó en la Playa Sin Viento de Bariloche, el primer Campeonato de Sapito de la Argentina, una iniciativa que convirtió el tradicional “hacer rebotar la piedra” en una competencia formal, con jurado, instancia final y premio mayor incluido.

La jornada comenzó con el Campeonato Profesional, donde varios participantes lograron marcas de hasta 18 rebotes, dejando en claro que detrás del juego hay técnica, precisión y práctica. Más tarde fue el turno del Torneo Amateur. Aunque el cupo original era de 30 personas, el entusiasmo desbordó la organización: más de 70 mayores de 18 años se anotaron para participar.

Foto Panoramica Playa En la categoría Amateur se destacaron dos competidores que alcanzaron 15 y 17 rebotes respectivamente, logrando así su pase a la final profesional que se disputó por la tarde. El campeón absoluto terminó siendo, justamente, uno de los inscriptos espontáneamente en la playa dentro del torneo amateur. Su premio: una estadía en Ovo Patagonia Chaltén.

Campeonato histórico en Bariloche El evento fue conducido por @Salvalacocina y contó con DJ en vivo, food truck y degustación de IPA KM0 sin alcohol de Cerveza Patagonia, lo que convirtió la competencia en una experiencia al aire libre que combinó deporte, música y gastronomía.

Una de las presencias más celebradas fue la del británico Phill Bloxham (@stone_skimmer), referente internacional del sapito y poseedor de un récord de 150 metros de alcance. Llegado desde el Reino Unido, compartió consejos técnicos sobre el ángulo del lanzamiento, la inclinación de la piedra y la fuerza justa necesaria para maximizar los rebotes. Además, integró el jurado del campeonato y fue el encargado de dar inicio oficial a la competencia.