Vuelve el Campeonato de Karting a Rulemanes a las sierras de Córdoba

Río Ceballos se prepara para vivir uno de los eventos más convocantes del verano cordobés. El sábado 24 y domingo 25 de enero, la ciudad será sede de la 12ª edición del Campeonato Nacional de Karting a Rulemanes, una competencia que ya es sinónimo de tradición y atractivo turístico, y que tendrá como escenario principal la emblemática bajada de El Caracol.

La propuesta, organizada por la Municipalidad, se desarrollará sobre el circuito ubicado en calle Abraham Lincoln, un trazado en zigzag y con pendiente pronunciada que cada año se transforma en el corazón de una verdadera fiesta popular. Con entrada libre y gratuita, el evento reunirá a vecinos, turistas y pilotos de distintos puntos del país alrededor de vehículos sin motor, construidos de manera artesanal y guiados por ingenio y destreza.

“El valor más fuerte que tiene este evento es su identidad”, destacó el director de Turismo de Río Ceballos, Marcelo Ottonello, al subrayar que el karting a rulemanes excede lo deportivo. “Es una experiencia que une generaciones: desde el armado del karting en familia hasta el momento de la bajada, todo tiene un significado especial para la comunidad”, explicó.

La disciplina se caracteriza por carros que descienden por pendiente y se controlan con sogas, manubrios y frenos manuales. Lejos del automovilismo profesional, aquí prevalecen la creatividad, el trabajo casero y el disfrute compartido, elementos que explican la vigencia del campeonato a lo largo del tiempo.

Si bien se trata de la 12ª edición, el certamen atravesó períodos de interrupción. Según recordó Ottonello, fue recuperado durante la gestión del intendente Ezequiel Lemos con el objetivo de poner en valor una actividad profundamente arraigada en la historia local. Desde entonces, el crecimiento fue sostenido y el karting a rulemanes volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda estival.

El karting, uno de los atractivos del verano

Ese impulso se enmarca en una política más amplia de eventos durante todo el año. “Buscamos posicionar a Río Ceballos como destino turístico a través de propuestas gratuitas y para todo público. El karting es uno de los grandes atractivos del verano, pero forma parte de una planificación anual”, señaló el funcionario.

El impacto se siente especialmente en enero, cuando el paisaje serrano luce en su máximo esplendor y el dique La Quebrada presenta un nivel óptimo. En ese contexto, el campeonato se convierte en un fuerte motor para la ocupación turística, el movimiento comercial y la proyección de la ciudad a nivel provincial y nacional.

El circuito El Caracol es clave en esa visibilidad. Su ubicación estratégica y sus características técnicas lo convierten en un escenario ideal tanto para quienes buscan velocidad como para los participantes más experimentados que intentan mejorar marcas. Desde el Municipio se desplegarán operativos especiales de tránsito y seguridad para garantizar el normal desarrollo del evento.

La organización pone especial énfasis en la seguridad: todos los pilotos cuentan con seguro obligatorio, se exige el uso de casco y se fiscalizan los vehículos antes de competir. Además, los kartings se dividen en categorías, desde las más tradicionales hasta opciones libres con distintos sistemas de conducción y frenado.

El interés por participar continúa en alza. El año pasado se registraron unos 200 inscriptos y este año la expectativa ronda los 300 pilotos. A eso se suma una iniciativa inclusiva: la agrupación Locos x Los Rulemanes dispondrá de más de 15 kartings para prestar a quienes quieran competir y no tengan vehículo propio.