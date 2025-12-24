Banco Nación: Mendoza se suma a una iniciativa para viajar en el verano con beneficios

El Banco Nación lanzó en las últimas horas el programa “Viajá +”, una nueva línea de financiamiento orientada a facilitar el consumo turístico, durante la temporada de verano , promoviendo el acceso planificado y responsable a servicios turísticos en todo el país.

El producto consiste en un préstamo personal de uso exclusivo para alojamiento turístico nacional, que permite a los consumidores financiar su estadía sin afectar el límite de sus tarjetas de crédito .

Previo al lanzamiento del programa, el Emetur de Mendoza y el Banco Nación trabajaron de manera articulad a, con el objetivo de garantizar una implementación ordenada y transparente en la provincia. En ese marco, el Ente facilitó al banco el listado de prestadores turísticos inscriptos, permitiendo que la propuesta alcance de manera directa a la oferta formal mendocina.

El programa “Viajá +” busca impulsar el consumo planificado y accesible, fortaleciendo la demanda turística sin generar desequilibrios económicos, en un contexto de recuperación del sector. Se estima que tendrá un alcance potencial de más de 15 millones de clientes y 250.000 empresas, permitiendo que el financiamiento llegue a todas las regiones del país.

Préstamo a sola firma, disponible exclusivamente desde la app “BNA +”, por un monto de hasta $5.000.000, con tasa fija del 28% TNA y plazos de 9, 12, 15 y 18 meses, aplicable a hotelería, hosterías y balnearios.

El anuncio del Banco Nación y la adhesión de Mendoza.

Balnearios (sólo para Buenos Aires): 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app “BNA +”.

Hotelería y hosterías: Hasta 12 cuotas sin interés.

Camino gastronómico: 20% de ahorro con tope de $10.000 por compra pagando con MODO desde “BNA+”.

Productos regionales: 20% de ahorro con tope de $20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés.

Pasajes nacionales: 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés.

Alquiler de autos: Hasta 12 cuotas sin interés.

Agencias de turismo: Hasta 12 cuotas sin interés.

Los beneficios estarán disponibles en más de 2.500 prestadores turísticos adheridos en todo el país, así como a través de BNA Viajes, el portal digital del Banco Nación.

Para acceder al programa, tanto el consumidor como el prestador deben ser clientes del Banco Nación, garantizando transparencia y seguridad en las operaciones.