Banco Nación: ahorra hasta $15.000 en combustible pagando con el celular

En noviembre, el Banco Nación lanzó un empujón concreto: devuelve el 30% de lo que pagás al cargar combustible o diésel los fines de semana. La mecánica es clara. Se usa la app BNA+, se escanea el QR de MODO en la estación y se paga con una tarjeta de crédito del BNA.

Puede ser tanto con Visa como con Mastercard. El reintegro tiene tope mensual de $15.000 por cliente y se acredita después, no en el surtidor. Es simple, práctico y ayuda a que el tanque pese un poco menos en el presupuesto.

La ventana es precisa: viernes, sábado y domingo, hasta el 30/11 inclusive. Corre en todo el país y alcanza a estaciones adheridas, entre ellas YPF, Shell, Axion y Gulf. No todas las bocas participan, así que conviene confirmar en el lugar si el QR MODO está activo y si la promo aplica. El reintegro se calcula por CUIT y por mes calendario. Si tenés más de una tarjeta de crédito del Banco Nación , las devoluciones se suman hasta llegar al tope y allí se frenan.

Si pagás como adicional, necesitás tu propia cuenta monetaria en el BNA para que el reintegro quede a tu nombre .

Con una devolución del 30%, el tope de $15.000 se alcanza con consumos por $50.000 en el mes. Ejemplos rápidos. Si gastás $20.000, te devuelven $6.000. Si sumás $30.000, vuelven $9.000. Si llegás a $50.000, tocás el máximo: $15.000. Todo lo que exceda ese monto ya no genera más devolución ese mes. Para aprovechar mejor, distribuí las cargas entre fines de semana y no esperes al último día.

Antes de bajar del auto, chequeá tres cosas: que la estación aparezca como adherida, que el QR MODO funcione y que en BNA+ tengas seleccionada la tarjeta correcta. Si compartís el vehículo, definan un pagador “oficial” para no desordenar el tope. Un hábito simple ayuda mucho: anotar fecha, estación, monto y tarjeta usada. Te permite seguir el tope en tiempo real.

Armar una mini-rutina también sirve. Revisá la app a la semana de la compra para ver si la devolución empezó a impactar. Si a los 30 días no aparece, hacé el reclamo con número de operación y comprobante. Preguntá en el shop si la boca está “en promo” antes de cargar. Si el QR falla, no fuerces la operación: sin QR MODO dentro de BNA+ no hay reintegro. Y si tenés más de una tarjeta del BNA, alterná plásticos según te convenga, pero recordá que el límite es por CUIT, no por tarjeta.

Cerrando, lo importante se resume fácil. Fines de semana de noviembre, 30% de reintegro, tope $15.000 por persona y por mes. Pago exclusivo con tarjetas de crédito del Banco Nación, usando BNA+ y el QR de MODO. Estaciones adheridas, entre ellas YPF, Shell, Axion y Gulf.

Acreditación dentro de los 30 días. Sin débito, sin saldo en cuenta y sin otras billeteras. Es una herramienta simple. No cambia el precio en el surtidor, pero devuelve parte del gasto y acomoda el bolsillo en un mes intenso. Con un poco de organización, cada carga puede costar bastante menos. Y eso, hoy, ya es un buen plan.