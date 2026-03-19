Banco Nación actualiza su app: guía completa para pasarte a la nueva BNA+

La escena se repite cada vez con más frecuencia: abrir el celular, revisar cuentas, pagar servicios, transferir dinero. En ese hábito cotidiano es donde el Banco Nación decidió hacer un cambio de fondo. Sin grandes anuncios ruidosos, la entidad empezó a desplegar una nueva versión de su aplicación, con la promesa de simplificar todo en un solo lugar.

La nueva BNA+ no es solo una actualización estética. Según informó el Banco Nación , se trata de una plataforma completamente renovada que apunta a concentrar todas las operaciones digitales en un único entorno.

El objetivo es claro: evitar la dispersión de herramientas y facilitar el acceso desde cualquier dispositivo. En la práctica, esto significa que los usuarios podrán operar tanto desde el celular como desde una computadora con el mismo usuario y contraseña, sin tener que adaptarse a diferentes sistemas.

Además, la app incorpora nuevas funcionalidades y una navegación más ágil. La idea es que cada gestión —desde una transferencia hasta el pago de un servicio— se realice de manera más rápida y segura.

El cambio no será automático. Cada usuario deberá realizar una migración desde la aplicación actual, y el banco ya definió cómo se pondrá en marcha ese proceso.

Banco Nación + Se Renovó Banco Nación + Se Renovó Banco Nación

El primer aviso llegará directamente dentro de la app vigente. Allí aparecerá un mensaje invitando a iniciar la actualización. Ese es el único canal oficial habilitado, un punto clave en un contexto donde las estafas digitales están a la orden del día.

En paralelo, los clientes recibirán un correo electrónico cuando tengan disponible la opción de migrar. Recién en ese momento podrán avanzar con el traspaso y empezar a usar la nueva versión. Desde la entidad remarcan la importancia de no confiar en enlaces externos ni mensajes sospechosos. Toda la transición se gestiona exclusivamente desde los canales oficiales.

Paso a paso para activar la nueva BNA+

El procedimiento fue diseñado para ser simple, aunque requiere seguir cada instancia con atención. Todo comienza en la app actual. Primero, hay que ingresar como siempre, utilizando clave, huella o reconocimiento facial. Luego, el sistema guiará al usuario para descargar la nueva aplicación.

Una vez instalada, se debe volver a la app anterior y seleccionar la opción “Ya la tengo”. En ese momento, el sistema genera un token que habrá que copiar.

Ese código es clave: se pega en la nueva app para vincular ambas versiones. Después, solo resta aceptar los términos y condiciones, crear un nuevo usuario, definir una contraseña y elegir una imagen de seguridad. Con esos pasos completos, el acceso queda habilitado y la nueva BNA+ ya está lista para usarse.

Apoyo y asistencia durante el cambio

Para acompañar la transición, el Banco Nación también puso a disposición tutoriales en video. Estos materiales buscan resolver dudas frecuentes y guiar a quienes necesiten ayuda en el proceso.

El rediseño de la app forma parte de una estrategia más amplia de modernización. La intención es clara: adaptar los servicios bancarios a una lógica cada vez más digital, donde la experiencia del usuario se vuelve central.

Mientras tanto, la migración avanza de forma progresiva. Y aunque el proceso es sencillo, el consejo es uno: seguir los pasos oficiales y tomarse unos minutos para hacerlo con calma.