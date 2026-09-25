Baja un poco la temperatura en Mendoza, pero el viernes seguirá con calor

La máxima llegará a 29° este viernes en Mendoza. Por la tarde habrá viento fuerte en la cordillera, con ráfagas de más de 100 km/h.

Este viernes baja un poco la temperatura en Mendoza, aunque el calor todavía se va a sentir. La mínima será de 15° y la máxima llegará a los 29°, con cielo algo nublado durante buena parte del día.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en el Gran Mendoza se esperan vientos moderados del sector sur durante la mañana. Más tarde perderán intensidad y la tarde seguirá bastante cálida, aunque con algunos grados menos que el jueves.

La situación más complicada estará en la cordillera. Durante la tarde se esperan vientos del oeste de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 100 km/h, especialmente en las zonas más altas.

La máxima llegará a 29° este viernes en Mendoza, después del fuerte calor del jueves. Santiago Tagua/MDZ Para el sábado se espera otro pequeño descenso, con una máxima de 27° y una mínima de 13°. Habrá vientos leves del este y podrían registrarse nevadas débiles en la cordillera.