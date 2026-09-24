Alerta de la CIA: Rusia podría atacar España, Francia e Italia con drones lanzados desde el mar

La CIA compartió con varios países europeos un informe que advierte sobre una posible operación rusa con drones contra objetivos ubicados en España , Francia o Italia, según una investigación publicada inicialmente por el diario español El Mundo y recogida posteriormente por distintos medios europeos.

El escenario descrito es particular: Rusia podría utilizar barcos mercantes que aparenten formar parte del tráfico comercial normal del Mediterráneo para transportar y lanzar pequeños drones. De esta manera, los aparatos no necesitarían recorrer el espacio aéreo de los países situados entre Rusia y el objetivo, sino que comenzarían su vuelo mucho más cerca de las costas del sur europeo.

Según la información difundida, el aparato señalado sería el Gerbera, un dron ruso de aproximadamente dos metros de longitud, unos 18 kilos de peso y capaz de recorrer hasta 600 kilómetros a una velocidad cercana a los 160 km/h. Su carga explosiva sería relativamente pequeña: entre cuatro y cinco kilos.

Esa capacidad limitada es precisamente una de las claves para entender la advertencia de la CIA. Un dispositivo de estas características no estaría pensado para provocar una destrucción comparable a la de un misil de gran potencia. Podría ser suficiente, sin embargo, para provocar un incendio, obligar a cerrar temporalmente un aeropuerto, afectar una instalación determinada o demostrar que un dron logró penetrar las defensas de un país situado lejos de las fronteras rusas.

La investigación relaciona el origen de esta alerta con el viaje que el director de la CIA, John Ratcliffe , realizó a Moscú en agosto. El contenido completo de las conversaciones mantenidas durante aquella visita no se hizo público, por lo que no está confirmado que la información sobre los drones haya surgido directamente de esos encuentros.

España, Francia e Italia aparecen en el informe de la CIA como posibles objetivos de una operación con drones lanzados desde el Mediterráneo.

Por qué España, Francia e Italia aparecen en la advertencia

La elección de esos tres países es uno de los puntos más llamativos. Una eventual operación rusa no tendría necesariamente que dirigirse contra el territorio europeo más cercano a Rusia. Moscú podría buscar, en cambio, lugares donde detecte vulnerabilidades políticas o militares.

El especialista británico en estrategia militar rusa Keir Giles sostiene que Rusia podría intentar identificar el punto más débil dentro de Europa. En ese análisis aparece especialmente España, debido a las limitaciones de sus sistemas integrados de defensa aérea para responder a amenazas de este tipo. Se trata de una evaluación del especialista y no de una confirmación de que Moscú haya decidido atacar ese país.

El dron Gerbera puede recorrer hasta 600 kilómetros y transportar una pequeña carga explosiva de entre cuatro y cinco kilos. MDZ

La distancia, además, ofrece mucha menos protección de la que podría parecer. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ya había advertido que los nuevos misiles rusos podrían necesitar apenas entre cinco y diez minutos más para llegar a Madrid o Londres que para alcanzar Tallinn o Vilna, debido a las velocidades que pueden desarrollar. Su argumento buscaba cuestionar la idea de que solamente los países del denominado flanco oriental están expuestos a una amenaza procedente de Rusia.

Aplicada al escenario planteado por la CIA, esa advertencia adquiere otra dimensión. Si pequeños drones pudieran ser transportados por barcos hasta el Mediterráneo, ni siquiera necesitarían recorrer esos miles de kilómetros desde territorio ruso. Podrían ser lanzados a varios cientos de kilómetros de sus objetivos y aprovechar su autonomía para alcanzar zonas del sur europeo.

Hay además un componente político. España, Francia e Italia tienen procesos electorales previstos para 2027, y los especialistas plantean que una acción limitada, barata y de gran repercusión mediática podría intentar explotar el cansancio existente en parte de las sociedades europeas después de años de guerra en Ucrania. Esa posibilidad forma parte del análisis y no supone que exista una decisión rusa confirmada en ese sentido.

Una operación sin llegar a una guerra abierta

Otro punto importante es la posibilidad de actuar “por debajo del umbral de guerra”. El escenario analizado contempla sabotajes, incursiones o acciones limitadas capaces de generar temor y obligar a los gobiernos europeos a reaccionar, pero sin recurrir a un ataque militar convencional de gran escala.

En ese contexto, los apenas cuatro o cinco kilos de explosivos que puede transportar un Gerbera serían suficientes para generar consecuencias mucho mayores que el daño físico provocado por el aparato. El cierre de un aeropuerto durante varias horas, un incendio en una instalación estratégica o simplemente la demostración de que un dron pudo alcanzar territorio de un miembro de la OTAN tendría un fuerte impacto político y mediático.

Europa ya ha registrado episodios que alimentan esa preocupación. En febrero, una unidad naval sueca detectó un dron despegando desde un buque ruso de inteligencia en el estrecho de Öresund. También se registraron incidentes con drones en Alemania y el ingreso de aparatos no armados en el espacio aéreo polaco, antecedentes que los países europeos observan con atención.

La novedad del informe de la CIA es el desplazamiento de ese posible escenario hacia el Mediterráneo. Durante años, buena parte de las preocupaciones de seguridad estuvieron concentradas en Polonia, los países bálticos y otras zonas cercanas a Rusia. Ahora, España, Francia e Italia aparecen también dentro de los escenarios que analizan las agencias occidentales.

Por el momento, no hay confirmación pública de que Rusia haya tomado la decisión de ejecutar una operación de estas características contra alguno de esos tres países. El informe compartido por la CIA describe, sin embargo, un escenario concreto en el que drones baratos, difíciles de detectar y lanzados desde el mar podrían utilizarse para golpear territorio europeo sin necesidad de iniciar una confrontación militar abierta.