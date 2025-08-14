Baja la temperatura: así estará el tiempo este viernes en Mendoza

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia inestabilidad para los próximos días en Mendoza.

Contingencias Climáticas publicó en las últimas horas el pronóstico para los próximos días en Mendoza, y para este viernes 15 de agosto se espera una jornada fresca, que podría incluir precipitaciones hacia la noche. “Mayormente nublado con descenso de la temperatura” y vientos leves del sur, se indica.

Además, se anuncian nevadas en cordillera, una mínima de 2ºC y una máxima de 14ºC.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza El jueves, en tanto, subirá la temperatura y podría llegar a los 18ºC. Mientras que el domingo comienza a desmejorar, se anuncian precipitaciones y nuevamente nevadas en cordillera. Pero recién el lunes se sentirá realmente frío en Mendoza, con descenso de la temperatura y una máxima de apenas 13ºC.