Baja la temperatura: así estará el tiempo este viernes en Mendoza

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anuncia inestabilidad para los próximos días en Mendoza.

Continúan los días agradables en Mendoza

Milagros Lostes - MDZ

Contingencias Climáticas publicó en las últimas horas el pronóstico para los próximos días en Mendoza, y para este viernes 15 de agosto se espera una jornada fresca, que podría incluir precipitaciones hacia la noche. “Mayormente nublado con descenso de la temperatura” y vientos leves del sur, se indica.

Además, se anuncian nevadas en cordillera, una mínima de 2ºC y una máxima de 14ºC.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza

El jueves, en tanto, subirá la temperatura y podría llegar a los 18ºC. Mientras que el domingo comienza a desmejorar, se anuncian precipitaciones y nuevamente nevadas en cordillera. Pero recién el lunes se sentirá realmente frío en Mendoza, con descenso de la temperatura y una máxima de apenas 13ºC.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

