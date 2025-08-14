Adiós a la oblea de la RTO en Mendoza: qué pasó y cómo será su nuevo formato
En Mendoza, la oblea de la RTO deja de entregarse. Ahora se otorga un carnet físico con código QR para validar la revisión.
A partir de esta semana, quienes realicen la RTO en Mendoza ya no recibirán la tradicional oblea en el parabrisas. El cambio responde a una decisión nacional motivada por la falta de insumos para producir las etiquetas. En su lugar, se entrega un certificado físico con un código QR.
Esta especie de carnet puede ser mostrado a la Policía o a cualquier autoridad de control. Al escanearlo, se valida la revisión técnica de manera online y en pocos segundos. El nuevo formato busca avanzar hacia la digitalización de la documentación automotor, simplificando el trámite y reduciendo la falsificación. Con el carnet en mano, los conductores pueden circular por todo el país sin problemas, siempre que la revisión esté vigente.
Costos y validez de la RTO en Mendoza
Los valores de la verificación en Mendoza se mantienen sin cambios: $11.500 para motos menores de 300 cc, $21.000 para motos mayores, $31.000 para autos y $34.100 para camionetas.
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial anticiparon que en el futuro la plataforma “Mi Argentina” podría incorporar la RTO digital. Esto permitiría que los conductores gestionen y consulten la validez de sus documentos directamente desde el celular.
Mientras tanto, la tarjeta física seguirá siendo el reemplazo provisorio de la oblea, hasta que se defina un formato definitivo o un sistema 100% digital.