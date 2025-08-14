Espejo salarial: por qué la desigualdad en Chile es un problema distinto al de Mendoza

La reciente publicación de los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024 del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile , INE, pone en evidencia una marcada diferencia con la realidad de Mendoza en lo que al tema salarial se refiere.

Los últimos informes de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) y del INE demuestran que Mendoza, pese a ser una economía diversificada con sectores como la vitivinicultura, el turismo y el petróleo, arrastra un problema estructural: salarios muy bajos que dejan a muchas familias por debajo de la línea de pobreza.

El análisis de estos datos revela una brecha salarial significativa. Mientras que en Chile a diciembre del 2024 el ingreso medio de $897.019 CLP (US$959) superaba la Línea de Pobreza para una familia tipo ($618.176 CLP o US$661), en el mismo período en Mendoza el ingreso medio era de $424.422 ARS (US$339) y se queda muy por debajo de su Canasta Básica Total de $899.492 ARS (US$719).

Esta disparidad es contundente: en Mendoza se necesita que más de dos personas con un ingreso promedio aporten al hogar para cubrir la canasta básica, mientras que en Chile, en promedio, una sola persona puede hacerlo. El ingreso mediano chileno, con un valor de $611.162 CLP (US$653), está al límite de la pobreza, lo que revela que la mitad de los trabajadores tiene salarios que no les permiten mantener a una familia de cuatro por encima de esa línea. La situación es aún más grave en Mendoza, donde el ingreso mediano de $580.000 ARS (US$464) ni siquiera se acerca a la canasta básica.

Para un análisis más preciso, la comparación de Mendoza con las regiones más prósperas de Chile es fundamental. Las cifras de 2024 de la Región Metropolitana de Santiago y la de Antofagasta demuestran la diferencia en el poder adquisitivo.

El ingreso medio de los mendocinos es de $424.422 ARS (US$339), mientras que en la Región Metropolitana este valor supera los $1.058.905 CLP (US$1.132), y en la minera Antofagasta alcanza los $1.056.125 CLP (US$1.129).

En estos polos de poder económico chilenos, el ingreso mediano no solo supera la Línea de Pobreza, sino que lo hace con un margen considerable, indicando que la mayoría de los trabajadores sí tiene la capacidad de cubrir los gastos de una familia con un solo sueldo.

El dato de Antofagasta es especialmente relevante, ya que sus altos ingresos se explican por la fuerte actividad minera, lo que subraya el impacto directo de los sectores productivos de alto valor en los salarios de la población.

La informalidad y la desigualdad: problemas comunes con distinto impacto

Más allá de los valores nominales, el Informe anual Encuesta de Condiciones de Vida de la DEIE y la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024 del INE de Chile, coinciden en desafíos estructurales: