Ayuda de Anses para desempleados: quiénes pueden cobrar la prestación y cómo solicitarla

La Anses otorga la prestación por desempleo a trabajadores despedidos en relación de dependencia. Requisitos, trámites y el calendario de pagos de octubre.

La prestación por desempleo es un beneficio económico otorgado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a trabajadores en relación de dependencia que hayan quedado desempleados por despido sin justa causa, finalización de contrato o causas externas al trabajador. Se trata de un programa que busca brindar apoyo económico durante el período en que los beneficiarios se encuentran fuera del ámbito laboral.

Durante la percepción de la prestación, los beneficiarios mantienen asignaciones familiares y la obra social correspondiente, y el tiempo cobrado se computa como antigüedad para fines previsionales.

Prestación por desempleo: quiénes pueden acceder Trabajadores permanentes: deben haber registrado al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización del contrato.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año anterior al cese laboral. Documentación requerida DNI (original y copia)

Documentación que acredite el cese laboral, según el caso: el telegrama, carta documento o nota de despido (en caso de despido sin justa causa), nota del síndico o sentencia de quiebra (en caso de quiebra o concurso del empleador), copia del contrato vencido (en caso de no renovación de contrato a plazo fijo), entre otros. La prestación puede solicitarse a través de Atención Virtual de Anses, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en una oficina con turno previo. El trámite es gratuito, y el monto junto con la cantidad de cuotas se calculan según los ingresos y los meses trabajados con aportes en los últimos 3 años.