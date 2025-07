Aysam y el canal Pescara: el drama de los efluentes que indigna a los mendocinos

Mingorance precisó que se trataba de "un colector de 47 años con problemas desde su construcción: no tenía pendiente ni cámaras de inspección". Ante la imposibilidad de hacer bypasses en más de 1,5 km sin bocas de registro, "no teníamos otra opción que volcar al Pescara para descomprimir", admitió, aunque aclaró que se hizo con tres condiciones: "Diluir, clorar y tomar muestras antes y después".

El titular de Aysam destacó que "desde el 2 de abril venimos haciendo muestreos permanentemente" y que "en los últimos tiempos redujimos el vuelco a 2-3 horas diarias". Con visible satisfacción, informó que "ayer ya no hemos volcado al Pescara " y que actualmente "pasan 7-8 días sin desbordes".

Sobre los posibles impactos, Mingorance fue contundente: "No ha habido ninguna afectación a cultivos" y "el Ministerio de Salud no registró picos de gastroenteritis". Explicó que el Pescara "es un canal industrial que colecta efluentes desde Godoy Cruz hasta Guaymallén" y que las zonas que riega son "áreas de cultivo restringido (ACRE) donde no se pueden plantar frutillas u otros productos de consumo directo".