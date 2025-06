Aysam reparó el caño en Bermejo, pero enfrenta un recurso de amparo

Crisis sanitaria y reparación en curso

Tres familias del pasaje soportaron días de condiciones inhumanas: "No podemos ir al baño, no podemos bañarnos, no podemos lavar", había relatado Paola. La solución temporal obligaba a usar bolsas plásticas para necesidades fisiológicas. Tras la exposición pública, y luego de varios reclamos oficiales Aysam inició los trabajos: "¡Ya empezaron con el pozo! Ya cambiaron el caño", detalló la vecina, aunque lamentó falta de comunicación oficial.