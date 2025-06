Contaminación: seguirán volcando cloacas al Pescara y se extiende el problema

alerta contaminación cloacal.jpg

La extensión es por todo julio. Los especialistas explican que "no hay solución sin consecuencias" en este caso. Es que a pesar de los incumplimientos y las falencias de la empresa, no se puede clausurar el vuelco porque no hay otra alternativa, pues no se pueden cerrar los puntos de vuelco domiciliarios. "Es el mal menor" repiten. En paralelo la Justicia investiga denuncias por la contaminación producida. "Prorróguese el Permiso de Vertido para vuelco directo de carácter precario, esencialmente revocable, excepcional, transitorio y bajo las estrictas condiciones establecidas en los informes técnicos, a favor de la Firma AYSAM S.A.P.E.M", dice la nueva resolución emitida por Irrigación. El DGI cumple el rol de organismo de control, pues absorbió las funciones que tenía el desaparecido EPAS.