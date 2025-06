Aysam no da respuestas ante roturas cloacales: "Hacemos necesidades en bolsas"

cloaca (2).jpeg Desborde cloacal en la Lateral Norte del Acceso Sur y Blas Parera, en el departamento de Guaymallén. Mercedes Gómez/ MDZ

En este marco general, el testimonio particular de Paola (vecina Bermejo, distrito guaymallino) expone la crisis que vive su familia ante la falta de respuesta de Aysam. La propiedad se encuentra en un pasaje donde viven otras dos familias más. Es decir, tres hogares que conviven con un colapso total de su sistema cloacal. "No podemos ir al baño, no podemos bañarnos, no podemos lavar". La solución temporal es dramática: "Hacemos nuestras necesidades en bolsas de plástico y las tiramos al contenedor". Para bañarse, recolectan el agua en fuentones que luego vacían en tierra firme.