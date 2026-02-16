Aysam desmintió un supuesto colapso cloacal en Maipú

Aguas Mendocinas emitió un comunicado para aclarar la situación registrada en calle Alsina al 1865, en el departamento de Maipú.

Aguas Mendocinas emitió un comunicado para aclarar la situación registrada en calle Alsina al 1865, en el departamento de Maipú. La firma salió al cruce de versiones que hablaban de un supuesto colapso de un colector cloacal. Desde la compañía aseguraron que la red se encuentra en condiciones y que no hubo una falla estructural.

Según explicaron, el hundimiento detectado en la calzada no se originó por la rotura de la cañería principal. Indicaron que la infraestructura está íntegra. El problema, señalaron, respondió a una combinación de factores externos y climáticos que afectaron el terreno.

En el detalle técnico, la empresa precisó que las fuertes tormentas generaron una sobrecarga en el sistema. El ingreso de agua de lluvia, ajena a la red cloacal, provocó una presión inusual. Esa situación derivó en filtraciones entre la losa y la estructura de una Boca de Registro.

WhatsApp Image 2026-02-16 at 5.50.58 PM (1) Además, la filtración avanzó hacia una excavación previa. Ese sector ya presentaba humedad acumulada. La compactación del suelo se vio comprometida. El cuadro se agravó con el paso de un camión de gran porte, de unas 25 toneladas, que superó la resistencia del terreno en ese punto.

Frente a este escenario, Aguas Mendocinas informó que activó un plan de remediación inmediata. Las tareas incluyen la remoción del material dañado y la limpieza integral del área. También se realizará el sellado técnico de la Boca de Registro para evitar nuevas filtraciones.