Avanza un proyecto para que ya no se exija el comprobante de pago del seguro

La iniciativa pretende modificar la ley de tránsito que implementa esa exigencia en Mendoza. En qué consiste.

En la Legislatura de Mendoza avanzó este martes un proyecto de ley que pretende la modificación de la Ley de Tránsito, con el objetivo de que para acreditar la vigencia de la cobertura del seguro ya no sea más obligatoria la presentación del comprobante de pago, sino exclusivamente la póliza.

La iniciativa fue presentada por el diputado Mauro Giambastiani, ex Partido Verde, y fue debatida este martes por la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), la cual le dio despacho acelerando su tratamiento.

Pretende modificar la Ley de Tránsito 9.024, que en su artículo 40 asegura que se debe presentar "la Licencia de Conducir, la Cédula de identificación del vehículo y/o cédula de identificación para autorizado a conducir o autorización expedida por Escribano Público Nacional, póliza y comprobante de seguro vigente y demás documentación exigible".

Más incertidumbre por el comprobante del seguro. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ Más incertidumbre por el comprobante del seguro. Foto: Nacho Gaffuri / MDZ Específicamente sobre la validación de la cobertura del seguro, el artículo 42 asegura que debe ser necesario que el conductor -sea residente o no en la provincia- porte el "comprobante de pago de la Póliza del Seguro de Responsabilidad Civil por daños hacia terceros, con cobertura vigente, el que se acreditará mediante la presentación del recibo de pago correspondiente o por medios electrónicos, tales como, mail, comprobantes de débito, capturas de pantalla, mensajería instantánea y cualquier otro medio equivalente que demuestre el pago".

El objetivo de la medida a debatir en el recinto es "simplificar y racionalizar" los requisitos exigidos a los conductores. Concretamente, en sus fundamentos explica que buscan flexibilizar "la obligatoriedad de presentar el comprobante de pago del seguro automotor, ya que la vigencia de la cobertura puede ser acreditada fehacientemente mediante la póliza o credencial expedida por la aseguradora, en soporte físico o digital, e incluso las aseguradoras emiten digitalmente el 'comprobante de póliza vigente'".