Aumentaron más del 25% los asistencias viales durante el inicio de las vacaciones de verano
En el inicio de las vacaciones se dispararon las asistencias viales en ruta. CABA, GBA, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza concentran la demanda.
El comienzo de la temporada de vacaciones volvió a reflejar un escenario de alta preocupación en materia de seguridad vial. De acuerdo a los datos relevados por la compañía Iké Argentina, que ofrece servicios de asistencia vial en todo el país, la solicitud de servicios registrados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 aumentó de manera significativa, en comparación con el mismo período del año anterior, en un contexto marcado por el incremento del tránsito hacia los principales centros turísticos del país.
Durante diciembre de 2024 se registraron 9.922 servicios viales, cifra que ascendió a 10.216 en enero de 2025, y bajó levemente en febrero de 2025, con 9.690 intervenciones. Sin embargo, el inicio de la temporada actual evidenció un salto considerable: diciembre de 2025 cerró con 12.404 servicios, y enero de 2026 alcanzó los 12.892, consolidando una suba interanual superior al 25% respecto del comienzo de las vacaciones del verano anterior.
En este contexto, muchos conductores optan por contar con un servicio mecánico en ruta que les permita resolver imprevistos de manera rápida y segura, evitando que una falla menor se convierta en una situación de riesgo. En viajes largos y de alta circulación, este respaldo resulta clave para proteger a las personas y garantizar la continuidad del trayecto, así como también es de vital importancia el tiempo de respuesta que pueda brindar el servicio de auxilio.
Ciudades más comprometidas
La demanda de asistencias viales sel concentró principalmente en las ciudades de mayor densidad poblacional y tránsito del país, así como en aquelas que funcionan como nodos turísticos y logísticos clave. Entre las zonas más comprometidas se destacan: Caba, G.B.A., La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Bahía Blanca, San Miguel de Tucumán, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Neuquén y Salta. En estos centros urbanos y corredores de acceso se registran los mayores volúmenes de circulación durante el inicio de las vacaciones, lo que incrementa la probabilidad de incidentes, sobre todo en horarios pico y fines de semana.
Recomendaciones para viajar de forma segura
Especialistas en seguridad vial advierten que la mayoría de los siniestros son evitables y están asociados a conductas de riesgo como el exceso de velocidad, las distracciones al volante y la falta de descanso previo a los viajes. También sugieren ciertas medidas a tener en cuenta para el correcto funcionamiento del automóvil:
- Revisar la presión y el estado de los neumáticos antes de viajar: es importante que se verifiquen no sólo la presión de los neumáticos sino también su desgaste.
- Comprobar el estado de la batería. Especialmente antes de un viaje largo, se recomienda verificar que la batería esté en buen estado y no cerca del final de su vida útil, ya que es una de las causas más comunes de pedidos de auxilio en ruta.
- Controlar el sistema de frenos y el líquido refrigerante. Un fallo en los frenos o en el sistema de enfriamiento puede ser extremadamente peligroso, sobre todo en rutas de montaña o zonas con alto tránsito.
Paralelamente, ante el aumento en los pedidos de auxilio mecánico durante la temporada, es necesario reforzar las acciones frente al volante. Estar preparado, no sólo ayuda a tener una respuesta más efectiva en una emergencia, sino que también demuestra la importancia de asumir un rol proactivo para nuestra seguridad y la de los demás”, destaca. “Gracias a la pre-programación y a las medidas tomadas en las principales rutas siempre estuvimos por debajo de los 90 minutos de llegada.
Es necesario reforzar las acciones frente al volante
Entre las recomendaciones más destacadas, están las siguientes:
- Evitar frenadas bruscas: si se identifica que algo va mal con el vehículo, reducir la velocidad gradualmente.
- Activar las luces de emergencia: esto alertará a los demás conductores de que el vehículo tiene un problema.
- Detenerse en el carril de la derecha o en la banquina: si es posible, mover el vehículo fuera de la vía para evitar bloquear el tráfico.
- Colocar dispositivos de seguridad para advertir el riesgo a los usuarios de la vía: descender del vehículo con precaución, colocar los triángulos de seguridad antes y después de la posición del auto, a una distancia del vehículo no menor de 50 metros y no mayor de 150 metros, en el mismo sentido de circulación del vehículo inmovilizado.
- Contactar al centro de atención de la vía o asistencia mecánica: llamar al número de emergencia de tu servicio de asistencia.
- Nunca perder de vista los vehículos que circulan: asegurarse de estar siempre consciente de los vehículos que se aproximan para evitar accidentes.
El período de vacaciones es uno de los más críticos del año en materia de siniestros viales
La prevención, la responsabilidad individual y el respeto por las normas continúan siendo las herramientas fundamentales para reducir incidentes y proteger vidas en las rutas argentinas.
* Jorge D’Urbano. Director General de Iké.