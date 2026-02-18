Aumentaron más del 25% los asistencias viales durante el inicio de las vacaciones de verano

En el inicio de las vacaciones se dispararon las asistencias viales en ruta. CABA, GBA, Mar del Plata, Córdoba y Mendoza concentran la demanda.

El período de vacaciones es uno de los más críticos del año en materia de siniestros viales.

El comienzo de la temporada de vacaciones volvió a reflejar un escenario de alta preocupación en materia de seguridad vial. De acuerdo a los datos relevados por la compañía Iké Argentina, que ofrece servicios de asistencia vial en todo el país, la solicitud de servicios registrados entre diciembre de 2025 y enero de 2026 aumentó de manera significativa, en comparación con el mismo período del año anterior, en un contexto marcado por el incremento del tránsito hacia los principales centros turísticos del país.

Durante diciembre de 2024 se registraron 9.922 servicios viales, cifra que ascendió a 10.216 en enero de 2025, y bajó levemente en febrero de 2025, con 9.690 intervenciones. Sin embargo, el inicio de la temporada actual evidenció un salto considerable: diciembre de 2025 cerró con 12.404 servicios, y enero de 2026 alcanzó los 12.892, consolidando una suba interanual superior al 25% respecto del comienzo de las vacaciones del verano anterior.

En este contexto, muchos conductores optan por contar con un servicio mecánico en ruta que les permita resolver imprevistos de manera rápida y segura, evitando que una falla menor se convierta en una situación de riesgo. En viajes largos y de alta circulación, este respaldo resulta clave para proteger a las personas y garantizar la continuidad del trayecto, así como también es de vital importancia el tiempo de respuesta que pueda brindar el servicio de auxilio.

asistencia vial Muchos conductores optan por contar con un servicio mecánico en ruta que les permita resolver imprevistos de manera rápida y segura. Archivo. Ciudades más comprometidas La demanda de asistencias viales sel concentró principalmente en las ciudades de mayor densidad poblacional y tránsito del país, así como en aquelas que funcionan como nodos turísticos y logísticos clave. Entre las zonas más comprometidas se destacan: Caba, G.B.A., La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Bahía Blanca, San Miguel de Tucumán, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Neuquén y Salta. En estos centros urbanos y corredores de acceso se registran los mayores volúmenes de circulación durante el inicio de las vacaciones, lo que incrementa la probabilidad de incidentes, sobre todo en horarios pico y fines de semana.

Recomendaciones para viajar de forma segura Especialistas en seguridad vial advierten que la mayoría de los siniestros son evitables y están asociados a conductas de riesgo como el exceso de velocidad, las distracciones al volante y la falta de descanso previo a los viajes. También sugieren ciertas medidas a tener en cuenta para el correcto funcionamiento del automóvil: