Audiencia pública por el costo del transporte público

Ente de Movilidad Convoca a Audiencia Pública para el análisis y determinación de costos del transporte público de pasajeros urbano y de media y larga distancia de la Provincia de Mendoza

En el marco del expediente N° 2025 - 08988472-GDEMZA - EMOP, la audiencia se desarrollará el día 29 de DICIEMBRE de 2025 a las 9 hs., a celebrarse en forma presencial en la Sala Vilma Rúpulo del Espacio Cultural Julio Le Parc, la que se regirá por lo establecido en la Ley N° 9003 art. 168 bis.

Los interesados podrán inscribirse hasta el día 22 de diciembre de 2025 enviando un mail a la casilla: [email protected], debiendo denunciar número de celular y correo electrónico, como así también convóquese al Órgano Consultivo para el día 15 de diciembre de 2025 a las 10 hs., a la reunión formal que se desarrollará por plataforma virtual. Se concede vista y/o copias de las mencionadas actuaciones, a cargo del solicitan-te enviando un correo a [email protected].

Las exposiciones no podrán tener una duración mayor a 10 (diez) minutos. Se designan instructores a la Vicepresidente del Ente de la Movilidad, Dra. Agustina Llaver; al Gerente Gral CPN Cristian Munuera; al Dr. Franco Laghezza y a la CPN Liliana Foglieni, para presidir y conducir la Audiencia Pública.