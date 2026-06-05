El EPRE definió la fecha de su próxima audiencia pública

El Ente Público Regulador Eléctrico ( EPRE ) convocó a una nueva audiencia pública para debatir y dialogar acerca de la Adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD), el cual compone las tarifas de servicio eléctrico en Mendoza, las cuales está previsto que se actualicen en agosto .

Según la publicación, la audiencia se realizará el 3 de julio a partir de las 9:30 hs con modalidad mixta: una instancia presencial que se realizará en la sala Vilma Rúpolo del espacio cultural Julio Le Parc y otra instancia virtual, la cual se concretará vía Zoom.

Para poder participar, los interesados podrán inscribirse desde la página del ente hasta el 30 de junio o de manera presencial en las instalaciones del EPRE, ubicado en San Martín 285 de Ciudad.

Desde el organismo detallaron que el objeto de la instancia es “considerar, poner en conocimiento y escuchar opiniones” sobre la Adecuación del Valor Agregado de Distribución.

epre edificio ente regulador electrico (6).JPG La audiencia pública del EPRE tendrá una instancia presencial y otra virtual. ALF PONCE / MDZ

Cómo funcionan las actualizaciones del VAD del EPRE

La adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) está integrada a la actualización tarifaria y el mecanismo está pensado para mantener el equilibrio económico del sistema de distribución eléctrica y garantizar tarifas consideradas justas en la provincia.

Las actualizaciones se realizan trimestralmente y está previsto por normativa que antes de ejecutarla se realice una instancia de audiencia pública para escuchar diferentes opiniones de los usuarios y las partes interesadas.