El EPRE definió la fecha de su próxima audiencia pública
Pactada para julio, la próxima audiencia del EPRE permitirá a los usuarios expresarse acerca de la actualización de los costos en la distribución de energía.
El Ente Público Regulador Eléctrico (EPRE) convocó a una nueva audiencia pública para debatir y dialogar acerca de la Adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD), el cual compone las tarifas de servicio eléctrico en Mendoza, las cuales está previsto que se actualicen en agosto.
Según la publicación, la audiencia se realizará el 3 de julio a partir de las 9:30 hs con modalidad mixta: una instancia presencial que se realizará en la sala Vilma Rúpolo del espacio cultural Julio Le Parc y otra instancia virtual, la cual se concretará vía Zoom.
Para poder participar, los interesados podrán inscribirse desde la página del ente hasta el 30 de junio o de manera presencial en las instalaciones del EPRE, ubicado en San Martín 285 de Ciudad.
Desde el organismo detallaron que el objeto de la instancia es “considerar, poner en conocimiento y escuchar opiniones” sobre la Adecuación del Valor Agregado de Distribución.
Cómo funcionan las actualizaciones del VAD del EPRE
La adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) está integrada a la actualización tarifaria y el mecanismo está pensado para mantener el equilibrio económico del sistema de distribución eléctrica y garantizar tarifas consideradas justas en la provincia.
Las actualizaciones se realizan trimestralmente y está previsto por normativa que antes de ejecutarla se realice una instancia de audiencia pública para escuchar diferentes opiniones de los usuarios y las partes interesadas.