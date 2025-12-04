Atención: en qué zonas de Mendoza y a qué hora habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de Mendoza a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 5 de diciembre, en la antesala de otro fin de semana largo. Esto tiene que ver con tareas de mantenimiento que la empresa realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en cinco departamentos de la provincia a lo largo de la jornada, a saber: Maipú, Lavalle, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este viernes 05/12
Maipú
- Entre calles Monteagudo, Belgrano, Montecaseros y Urquiza; Coquimbito. De 8.30 a 12.30 h.
Lavalle
- En la intersección de calle Santa Marta con Ruta Provincial N°24 y zonas aledañas. En calle Dr. Alexander Fleming; Villa Tulumaya. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En calle Bascuñán, entre Quintana y Neme. En calle Neme, entre Bascuñán y Ruta Tabanera; Colonia Las Rosas. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En calle Puertas, entre La Virgen y Carril Casas Viejas; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle El Indio, entre Finca Papes y Circunvalación. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles N°308, Estanislao Salas, Palomar y Universo; Cuadro Nacional. De 9.00 a 13.00 h.
- En la Ruta Provincial N°175 (ó Los Carolinos), entre calle Olivos y callejón Mora. En calles Coronel Campos, Delboni y Avecilla; Rama Caída. De 8.30 a 12.30 h.
- En calle Tirasso, entre Gutenberg y Vicente Zapata. En calle Chacabuco, entre Callao y Tirasso. Entre calles Italia, Pasteur, Tirasso y Chacabuco. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles Corrientes, 9 de Julio, Sarmiento y Balloffet. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Finca Quiroga, entre Cubillos y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 10.00 a 13.45 h.