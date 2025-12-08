Atención: podrán dar de baja la licencia de conducir por estos motivos

La licencia de conducir podría darse de baja al no cumplir con ciertas reglas y normativas. También puede haber suspensiones.

La licencia de conducir y sus faltas.

El Gobierno nacional anunció nuevas medidas para reforzar el cumplimiento de las reglas de tránsito, con el fin de reducir siniestros viales y proteger a los conductores. En este marco, se confirmó que se eliminarán o suspenderán la licencia de conducir de quienes no se ajusten a lo establecido por la normativa vigente.

Las disposiciones se basan en el Decreto 437/2011 del Ministerio de Justicia, que define los criterios bajo los cuales un conductor puede ser inhabilitado para circular por la vía pública.

Un sistema de puntos que define la continuidad de la licencia de conducir En Argentina, toda persona que obtiene su licencia ingresa automáticamente al sistema de scoring, comenzando con 20 puntos. Estos se descuentan de manera progresiva cada vez que se comete una infracción.

Los puntos se restan al automovilista que figure en el acta contravencional; sin embargo, si la infracción se registra de manera automática (por ejemplo, a través de cámaras), la sanción recae sobre el titular registral del vehículo.

Quiénes pueden perder la licencia El Gobierno confirmó que un grupo de personas será alcanzado por la baja de su licencia si no cumple con las normas. El sistema establece que, cuando un conductor acumula infracciones graves, puede llegar a perder la totalidad de sus puntos, lo que desencadena una suspensión inmediata del carnet.